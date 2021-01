De avondklok omzeilen met een leenhond: 'Ik dacht eerst dat het een grap was'

Hij maakt zich zorgen over het fenomeen. “Je staat echt versteld van wat je ziet: advertenties op Marktplaats van mensen die hun hond aanbieden, zodat mensen de avondklok kunnen omzeilen”, vertelt hij. “Ik dacht eerst dat het een grap was.”

Vraag naar uitlaathond neemt toe

Met zijn stichting merkt ook hij dat de vraag naar een hond om uit te laten toeneemt. Er loopt sinds een week een ‘buddy-project’, waarbij mensen die hulp nodig hebben bij de zorg voor hun huisdier gekoppeld worden aan iemand die de kat eten kan geven of de hond kan uitlaten.

Sinds een dag of twee ziet Dogterom een enorme stijging van mensen die buddy willen worden. “We kregen eerder zo’n tien inschrijvingen per dag. Sinds de aankondiging van de avondklok is dat minstens verdubbeld en word ik meerdere keren per dag gebeld”, zegt Dogterom.

Je helpt jezelf, niet de hond

“Ik werd gebeld door een man van 70, hij had over het project gehoord en wilde zich inschrijven”, geeft dierenliefhebber Dogterom als voorbeeld. “Ik vroeg naar zijn reden. Hij zei dat hij iedere avond om 22.00 uur een rondje loopt, voor het slapen gaan. Dat kon nu niet, en een hond maakt dat weer mogelijk. Ik stond versteld.”

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Hij kan de verzoeken wel begrijpen, maar vindt niet dat dieren gebruikt mogen worden om de avondklok te omzeilen. “We worden steeds verder beperkt in onze vrijheid, ik kan me voorstellen dat mensen zo reageren. Maar dit is een verkeerde insteek. Je doet het niet om het dier te helpen, maar om jezelf te helpen.”

'Het is wachten op incidenten'

Bij het dierenasiel in Doetinchem zijn ze ook niet te spreken over het fenomeen leenhond. Er zijn nog geen telefoontjes over binnengekomen, maar de medewerkers hebben het er wel met elkaar over gehad. “Wij gaan ons daar niet voor lenen”, zegt Rob te Boome van het asiel.

“Wij hebben allemaal honden met gedragsproblemen, die hebben allemaal een speciale behandeling nodig”, legt Boome uit. “We kunnen niet zomaar iedereen een hond meegeven. Dan is het wachten op incidenten.”

Boome heeft zelf vier honden thuis. “Mijn buurman zei al: mag ik er één lenen? Daar heb ik nee op gezegd. Hij kent het dier alleen van zien en weet niet hoe je er precies mee om moet gaan.”

Net zoals bij de dieren in het asiel dus. “Het is een te groot risico.”

Wilt u het project wel serieus ondersteunen (dus ook zonder avondklok) of heeft u zelf hulp nodig bij het uitlaten van uw huisdier? Reageer dan hier, via Gelderland helpt.