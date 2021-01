Dennis rijdt in de stokoude Kever van zijn moeder

Op 29 juni 1983 kwam hij op kenteken in Nederland. Destijds werd hij gekocht door de moeder van Dennis Dekker en sindsdien is hij niet meer buiten de familie geweest.

Van moeder op zoon

Als hij op pad ging met zijn moeder, dan was dat met deze Kever. Ze reed er ermee tot ze niet meer kon en ze het stuur halverwege een rit over moest geven aan haar zoon. Het is een mooi, maar ook enigszins emotioneel beeld. Op dat moment zat het rijden in het inmiddels historische voertuig erop voor zijn moeder.

Na een tijdje in een stalling te hebben gestaan, komt de auto rond het jaar 2000 in tamelijk slechte staat tevoorschijn. Dennis besluit hem op te laten knappen door een vriend. Sindsdien rijdt Dennis er weer in dat het een lieve lust is.

'Voor nog geen 15.000 euro te koop'

Als hij op een dag bij een tankstation staat, komt een vrachtwagenchauffeur naar hem toe en zegt: 'Wat moet je ervoor hebben, ik wil hem wel van je kopen zo goed dat hij eruit ziet’.

De blinkende bolide is duidelijk een blikvanger voor liefhebbers van oude auto’s. 'Hij is niet te koop', zegt Dennis. 'Ook niet als ik er meer dan 15.000 euro voor betaal?' Maar Dennis is resoluut en wijst ook dat bod af.

Meer dan staal

Maar de auto gaat achteruit. Zo'n vier jaar geleden komt Dennis voor de keuze te staan: naar de sloop of vele duizenden euro’s betalen voor reparatie. Dennis doet het laatste. Het is natuurlijk niet kostenefficiënt, maar dat maakt niet uit als je zo’n brok emotionele waarde hebt. "Die auto vertegenwoordigt niet alleen het staal waarvan het gemaakt is. Het vertegenwoordigt ook de gedachte aan mijn moeder."

