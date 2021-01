Nieuwe Belgische spits Baeten is ongelooflijk blij met NEC

Baeten verkaste in 2017 van de jeugdopleiding van AA Gent naar Club Brugge. Dit seizoen was hij goed voor zes doelpunten in het talententeam van Club Brugge. Ook zat hij meermaals bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar tot een debuut kwam het niet. Baeten had de wens uitgesproken te vertrekken en met zijn overstap naar NEC komt die wens uit.

Bekijk de beelden van de presentatie. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik heb er lang naar uitgekeken om bij zo'n ploeg te kunnen voetballen. Ik ben ongelooflijk blij dat ik hier ben. Ik ken Mathias De Wolf al goed, wij hebben samen mooie momenten beleefd in de Youth League met Club Brugge. Mooi dat we nu weer samen op het veld gaan staan."

Hoger niveau

De Belg staat bekend als een makkelijk scorende spits. "Ik ben een spits die niet bang is voor een duel en in de box zeker zijn kwaliteiten heeft en ook snelheid. Ik durf ook wel wat te zeggen. Je moet elkaar kunnen pushen naar een hoger niveau. Dan moet je soms hard zijn."

Thibo Baeten is blij dat hij voor NEC kan gaan spelen Foto: Omroep Gelderland

Voor aanvallers is de Nederlandse competitie vaak een paradijs. "Ik heb er nog niet in gespeeld, maar wel veel over gehoord. Ik ga er nog niet over oordelen zolang ik er nog geen ervaring mee heb. Maar ik keek vroeger altijd wel graag naar het Nederlandse voetbal. Mijn voorbeelden zijn Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku natuurlijk en Robin van Persie."