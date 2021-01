De Graafschap wil druk blijven opvoeren in kraker tegen Volendam

"Ik hoop dat we veel geleerd hebben van de wedstrijd tegen Volendam", stelt verdediger Roland Baas in aanloop naar zondag. De back ziet in ieder geval dat beide ploegen nu in een andere fase van het seizoen zitten. "Clubs worden gedurende het seizoen beter en minder. Wij zijn nu goed gestart en zitten in de goede flow, wat dat betreft: laat Volendam maar komen. Nu moeten we wel de punten naar ons toetrekken."

Baas speelde vorige week tegen Roda JC, omdat Jordy Tutuarima ontbrak. Een wedstrijd waarin De Graafschap al heel snel het duel wist te beslissen. "Dat was wel een lekker gevoel", aldus de back. "Dan weet je dat je als ploeg op de goede weg bent en kun je bijvoorbeeld een keer energie besparen. We hebben dat gewoon goed gedaan."

Tutuarima terug

Deze week zit Baas weer op de bank, want Jordy Tutuarima is helemaal fit. "Roland heeft bewezen een geduchte concurrent te zijn van Jordy, maar Jordy heeft een waanzinnig goede reeks achter de rug en heeft keihard getraind. Tutuarima gaat dus gewoon weer spelen", aldus Mike Snoei.

En dat doet pijn bij de verdediger die in 2019 overkwam van Go Ahead Eagles. "Het is lastig voor mij. Je wil elke week spelen. Dat zeg ik ook tegen de trainer hoor. We spreken elkaar regelmatig en hij weet wat hij aan mij heeft. Wat dat is? Een constante, degelijke voetballer die precies weet wat hij moet doen. Dat lijkt me heel fijn om in je selectie te hebben."

Roland Baas zit weer op de bank bij De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Maar Snoei kiest voor Tutuarima tegen Volendam. "Jordy is een aanvallendere back en Roland speelt wat meer op de controle en is superbetrouwbaar. Dat is een luxeprobleem."

'Volendam serieuze tegenstander'

"Volendam is een serieuze tegenstander", stelt de in Didam woonachtige trainer. Hij verwacht zondag dan ook een pittig duel. "Thuis was het met name een harde les voor ons als je ziet hoe we de tweede helft speelden, terwijl we in de eerste helft twee keer op voorsprong kwamen. Maar inmiddels is dat al een hele tijd terug en is er van alles gebeurd onderweg. Volendam is wel een ploeg waar ik van tevoren van verwachtte dat zij bovenin mee zouden doen. Het wordt een enorm belangrijke wedstrijd voor ons. Wij willen namelijk de druk blijven opvoeren."

Dat moet ook wel, want SC Cambuur en Almere staan nog zes punten boven de Superboeren. Winst tegen Volendam is noodzaak.

In die wedstrijd ontbreekt in ieder geval nog Mohammed Hamdaoui. De aanvaller is nog niet fit na zijn blessure. "Hij traint nog steeds individueel, maar zal zo spoedig mogelijk weer bij de groep aansluiten", zegt zijn trainer. Daryl van Mieghem zat vorige week alweer op de bank en dat is deze week niet anders. "Daryl zit er heel dicht tegenaan", zegt Snoei. Maar de trainer lijkt de voorkeur voorin vooralsnog te geven aan Joey Konings.

Vermoedelijke opstelling: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Verbeek, Lieftink; Seuntjens en Konings.