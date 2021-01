Inwoner Culemborg mag drie maanden huis niet in na meerdere autobranden

De burgemeester van Culemborg heeft een woning aan de Wilhelmina Druckerweg in zijn stad voor drie maanden gesloten. Er zou een link zijn tussen de bewoner en de autobranden die de afgelopen tijd voor zijn gevallen in de straat. In tweeënhalve maand tijd werd drie keer een auto in brand gestoken.

Medio november was het voor het eerst raak. Toen bluste de brandweer 's nachts een autobrand en kon voorkomen worden dat de vlammen oversloegen naar de woning. In de eerste week van het nieuwe jaar was het weer raak in dezelfde straat, toen iets na middernacht.

Deze week rukte de brandweer nog eens uit naar een autobrand aan de Wilhelmina Druckerweg. Rond 02.40 uur in de nacht van dinsdag op woensdag sloegen de vlammen uit een auto. Bovendien sloeg de brand over naar twee woningen. De auto en de huizen liepen forse schade op.

Drie maanden niet in woning

Uit onderzoek blijkt nu dat de branden steeds plaatsvonden bij en rond dezelfde woning. De gemeente zegt dat er een link is geconstateerd met de bewoner, maar welke precies is niet duidelijk.

Burgemeester Van Grootheest voert een noodbevel uit en heeft de woning per direct gesloten. De bewoner mag drie maanden de woning niet in.

'Onacceptabel'

Van Grootheest zegt dat het onacceptabel is dat er meerdere autobranden zijn geweest. Iedereen moet veilig in zijn of haar eigen huis kunnen wonen, vindt hij.

De politie doet nog onderzoek naar de autobranden aan de Wilhelmina Druckerweg, om te ontdekken wie er achter de branden zit. De bewoner van het huis dat nu gesloten is, is volgens een politiewoordvoerder geen verdachte en is niet aangehouden.

