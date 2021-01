Joke en Martinet uit Eibergen zijn niet meer eenzaam

Ze wandelen langs de Berkel in Eibergen en hebben het over van alles. Toch kennen de dames elkaar nog niet zo lang. "Ik ben een vrouw alleen, ik heb geen kinderen en zonder relatie", vertelt Martinet. "Nu door corona het vrijwilligerswerk ook is weggevallen, zit ik echt veel uren alleen thuis te kijken."

Joke vult aan: "Mijn leven stond altijd in het teken van werken. Nu dat weggevallen is, merk ik dat ik toch contacten mis."

Trefpoint

De dames waren dan ook blij verrast toen ze eind vorig jaar een advertentie zagen van Trefpoint. "Ik ben verpleegkundige en ik zie toch wel veel mensen om me heen die eenzaam zijn", vertelt initiatiefnemer Loretta Zieverink thuis aan de keukentafel. "En omdat ik mensen graag wil helpen heb ik Trefpoint bedacht."

Lorette Zieverink (23) koppelt mensen aan elkaar Foto: Omroep Gelderland

Het idee achter Trefpoint is eigenlijk heel simpel: "Mensen kunnen zich bij mij aanmelden. Ik koppel dan iedere maand twee of drie mensen aan elkaar. Die mensen krijgen dan elkaars gegevens en ze kunnen dan zelf met elkaar afspreken".

Hoe de mensen het invullen is helemaal aan hen. Ze kunnen bellen, wandelen, fietsen of met elkaar koffie drinken. "Uiteindelijk hoop ik dat er een klik is en dat ze op die manier hun kennissenkring kunnen uitbreiden", zegt Loretta.

Enthousiast

Om van Trefpoint een succes te maken moet er een website gebouwd worden en moet er ook reclame gemaakt worden. Om het geheel te financieren klopte Loretta aan bij het Naoberfonds Berkelland. "Ze was zo enthousiast", vertelt Kees Koolschijn van het Naoberfonds. "Daar word je zelf ook enthousiast van."

Volgens hem is Trefpoint belangrijk. "Juist in de deze tijd, en dan heb ik het niet alleen over corona. Ook in een tijd waarin alles heel snel gaat, is het prachtig als je mensen met elkaar in verbinding kunt krijgen."

In september 2018 is Naoberfonds Berkelland in het leven geroepen. Het doel: de leefbaarheid in de gemeente vergroten door ideeën van de Berkellandse bevolking. Iedereen uit de gemeente die een goed idee heeft kan dat idee indienen. Een speciale commissie bekijkt de plannen. Uiteindelijk is er per jaar 100.000 euro te verdelen. Een goed plan krijgt tussen de 300 en 25.000 euro. In één jaar tijd zijn er 100 ideeën binnengekomen. Volgens Kees Koolschijn is het succes vooral te danken aan mond-op-mond reclame. "Maar het gaat ook echt om het idee van de inwoner zelf. Diegene houdt zelf de regie, maar krijgt wel adviezen."

Kees Koolschijn over het succes van Naoberfonds Berkelland

Dankbaar

Terug naar Joke en Martinet die nog lekker aan het wandelen zijn en genieten van de zon. "Ik ben dankbaar dat ik Joke heb leren kennen. Het is zo'n bijzonder mens. Als ik haar niet had ontmoet, dan had ik nu alleen thuis gezeten." "Ik heb ook het gevoel dat we bezig zijn met het bouwen van een duurzame vriendschap", vult Joke aan.

