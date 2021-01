Met je winterjas in de klas: school heeft dringend geld nodig voor renovatie

"Alle ramen en deuren staan de hele dag open, dus we zitten meestal met onze winterjas aan in de klas", vertelt Deborah Sneller. Zij is één van de eindexamenleerlingen op Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg. "Deze week hebben we toetsen, en hierna krijgen we begeleiding voor onze examens. Maar het is wel erg koud in de school."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het schoolgebouw is inmiddels zo'n veertig jaar oud. "Er moet aardig wat aan de school gebeuren", laat directeur Eric Dijkslag zien. "Het dak moet bijvoorbeeld vervangen worden, maar er is ook een nieuw ventilatiesysteem nodig, om het CO2-gehalte in de lokalen op orde te houden."

Gemeente moet investeren

De noodzaak van dat ventilatiesysteem is gegroeid door corona. "Klassen moeten goed geventileerd worden om verspreiding van het virus tegen te gaan", weet Dijkslag. "En omdat we graag gezonde leerlingen hebben, zetten we dus maar permanent de ramen open."

Alle maatregelen om het oude gebouw te renoveren kosten geld. En dat is een probleem. "Sinds 1997 heeft de gemeente Elburg alle scholen in bezit", legt Dijkslag uit. "Ik werk hier nu acht jaar, en ben hierover al vanaf het begin in gesprek met de gemeente. Ik krijg elke keer te horen dat het gebouw wind- en waterdicht is, dus dat het niet nodig is om er iets aan te doen."

Niet dit jaar al een renovatie

Daar lijkt nu verandering in te komen. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar alle schoolgebouwen in Elburg. "Daaruit blijkt dat deze school bovenaan het lijstje staat van gebouwen waar we mee aan de slag gaan", vertelt wethouder Krooneman. Toch komt hij ook gelijk met een domper op de feestvreugde: "Ik denk niet dat dat dit jaar al gaat gebeuren."

Volgens Krooneman is het probleem te vinden in de enorme kosten die alle schoolgebouwen bij elkaar met zich meebrengen. "We hebben 9 miljoen euro beschikbaar, maar de verwachting is dat we in de komende dertig jaar 40 tot 50 miljoen nodig gaan hebben." Volgens Dijkslag zou zijn schoolgebouw na een investering van zo'n 10 à 11 miljoen euro weer dertig jaar mee kunnen.

Subsidie van het Rijk

Wat de ventilatie betreft, zou de gemeente aanspraak kunnen doen op een potje vanuit het Rijk. Dat stelde afgelopen jaar een subsidie beschikbaar voor ventilatie op scholen, vanwege de noodzaak daarvan in de bestrijding van corona. "Die subsidie moet vóór 1 juni aangevraagd worden", weet Dijkslag. "Ik hoop dat de gemeente dat snel regelt, want het scheelt wel zo'n 400.000 euro van die 10 miljoen."

"We zijn er inderdaad mee bezig", bevestigt Krooneman. "En ik verwacht dat we die deadline wel gaan halen. Maar wat ik verder voor deze school kan betekenen, durf ik nu niet te zeggen. Dat is echt iets wat we de komende tijd zullen moeten bespreken als college, en daarna met de gemeenteraad."

Tot het zover is, zitten de leerlingen van het Nuborgh College dus in de kou. "Ja, ik heb extra warme kleren aan", vertelt Danique, ook een examenleerling. "En ik houd in de klas mijn winterjas ook aan. Maar dan nog is het erg koud hoor. Ik vind het fijn om op school les te kunnen krijgen, maar thuis is het een stuk warmer."

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) laat op vragen van Omroep Gelderland weten weinig klachten te ontvangen van leerlingen die in hun winterjas op school zitten. Volgens voorzitter Nienke Luijckx is het in de meeste scholen voldoende om tussen de lessen door te luchten. "Een situatie waarin leerlingen in de winterjas hun toets maken, is volgens mij onwenselijk", zegt ze.