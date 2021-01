Kijken, luisteren en iets lekkers erbij: zó kom je de avondklok op z'n Gelders door

Er is meer dan genoeg te zien, te luisteren en te lezen in de provincie. En met lekker eten en drinken uit de streek maak je het helemaal af. En ben je meer een gezelschapsmens die het liefst een spelletje doet, ook dan hebben we iets in petto. We zetten de beste en leukste tips voor je op een rij.

Kijken

Uit het bijzondere aanbod dat TV Gelderland heeft, kun je eindeloos putten. Zo staan er tientallen afleveringen online van het populaire programma Van Gelders Grijs. Daarin gaat presentator Jochem van Gelder op bezoek bij ouderen in de provincie en gaat hij met hen het gesprek aan over vroeger en nu. Benieuwd waar hij zoal is geweest? Hier staan alle afleveringen.

Bekijk de meest recente aflevering van Van Gelders Grijs. De tekst gaat daaronder verder.

Op Weg naar Wijsheid

Wil je graag wat meer de diepte in, dan is het nieuwe programma Op Weg naar Wijsheid een echte aanrader. Klaas Drupsteen wandelt daarin met een bekende Gelderlander door de provincie, op zoek naar antwoorden op belangrijke vragen.

In de eerste aflevering deed hij dat met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls en daarna ging Klaas in gesprek met tv-kok Nadia Zerouali. Deze zaterdag wandelt hij met voormalig SP-Kamerlid Agnes Kant. Kijk de afleveringen hier rustig terug.

Klaas Drupsteen presenteert Op Weg naar Wijsheid Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

Misschien ben je een echte geschiedenis-liefhebber en heb je veel belangstelling voor 'hoe het vroeger was' in Gelderland en waarom de dingen nu eigenlijk zijn zoals ze zijn. De Ridders van Gelre kennen dat gevoel en laten het terugkomen in hun programma, dat iedere maandag te zien is op TV Gelderland.

Daarin zoeken ze naar Romeinse overblijfselen in de streek, vinden ze de oudste horecagelegenheid van Gelderland en ontdekken ze dat de allereerste Gelderlanders uit Turkije en Irak kwamen. Wauw! Natuurlijk zijn alle belevenissen van ridders René en Bas online terug te vinden.

Ons Dorp

En spreekt het verleden je aan, dan mag Ons Dorp natuurlijk niet ontbreken. In deze prachtige serie nemen we de kijker mee terug naar de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De jaren waarin de Enschedese ondernemer Johan Adolfs en zijn filmers met Paillard Bolex-camera's stad en land afreisden om dorpsfilms op te nemen.

Een periode die deels onbezorgdheid en onbevangenheid uitstraalt terwijl er ook aangepakt moest worden. Rossum, Elburg, Aalten, Hattem, Bredevoort: we komen op allerlei plaatsen.

Eind oktober zonden we de aflevering van Ons Dorp uit over Heerde. De tekst gaat verder onder de video.

In het vizier van De Jager

Gesprekken met ouderen, gesprekken over wijsheid of een zoektocht in het verleden: er is wat te kiezen. Een heel andere kant van Gelderland die we aanbieden is de stem van de ongehoorden. De mensen die in de knel zijn gekomen en niet meer weten waar de oplossing ligt.

Die mensen krijgen een stem in het gloednieuwe programma In het vizier van De Jager. Daarin vertellen ze aan Inge de Jager wat hen dwarszit en hoe ze tegengewerkt worden door krachten van buiten, verstrikt raken in de bureaucratie of simpelweg niet gehoord worden. Een echte aanrader om in te duiken.

Zoek je een ander tv-programma dat we in het verleden hebben uitgezonden? BrandMeester, Harm in Uitvoering, Gebruikte Stenen of Vrouwen in oorlogstijd? Op de YouTube-pagina van Omroep Gelderland staat een rijk archief aan oude series. Via de zoekfunctie op onze YouTube-pagina vind je die zó terug.

Luisteren

Misschien heb je gedurende de lockdown alle mooie tv-programma's al gezien en heb je heel Netflix uitgekeken. In dat geval kunnen we de Gelderse muziek van harte bij je aanbevelen. De opname van het akoestische concert van de Achterhoekse rockband Normaal hebben we nog steeds beschikbaar: een uur lang genieten van Bennie Jolink, Willem Terhorst, Timo Kelder, Ferdi Joly en Roel Spanjers.

Alles Plat

Houd je erg van muziek in de streektaal en ben je na Normaal nog echt niet uitgeluisterd? Als je op de Uitzending Gemist-pagina van Radio Gelderland 'Alles Plat' in de zoekfunctie invoert, kom je terecht bij een eindeloze reeks uitzendingen met non-stop de beste muziek in de streektaal.

Zin in Zondag

Misschien heeft de populaire muziek van nu niet je voorkeur en voel je je prettiger bij klassieke muziek. In dat geval kunnen we Zin in Zondag met Daan Hartgers van harte aanbevelen. Iedere zondagochtend presenteert hij tussen 7.00 en 10.00 uur zijn programma, waarin de prachtige tonen klinken van de beroemdste componisten. En daar kun je tijdens de avondklok natuurlijk óók van genieten.

Ons leven in 2040

Ben je benieuwd naar de toekomst, en hoe ons leven er twintig jaar van nu uitziet? Journalist Vera Eisink maakte een boeiende podcast over ons leven in 2040. Worden we in die tijd niet meer door een chirurg, maar door een robot geopereerd? En hebben we nog wel een eigen auto?

Vera Eisink maakte een podcast over het leven in 2040. De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Vera blikt in haar podcastserie vooruit en focust onder meer op Gelderse innovaties die ons leven zullen veranderen. Alle afleveringen zijn hier te vinden. En niet alles hoeft luchtig te zijn. Journalist Maarten Dallinga maakte bijvoorbeeld een indrukwekkende en prijswinnende podcast over zelfdoding en doodsgedachten.

Eten en drinken

Tijdens al dat kijken en luisteren is iets lekkers natuurlijk welkom. Snijd eens een Gelderse rookworst in stukjes en pak er wat echte Doesburgse mosterd bij: dat smaakt vast goed. Wijn uit de Achterhoek, bier van de Veluwse Heidebrouwerij uit Ede of bier van heideschapen of Arnhemse meisjes, je kunt de tafel zo rijk dekken als je maar wilt.

Wil je eens iets anders op tafel zetten dat echt van Gelderse bodem is en het bij voorkeur zélf maken, kijk dan zeker eens naar deze enorme verzameling streekrecepten. Daar kom je de avond zeker weten mee door. Of kijk Het Lekkerste van Gelderland terug, waarin we thuisbakkers volgden die lokale lekkernijen het best bereiden.

Knutselen

Lekker met de handen bezig zijn kan natuurlijk ook tijdens de lockdown. Opa en oma bezoeken kan nu niet, maar iets moois voor ze maken is nog steeds een hartstikke goed idee. Wat dacht je van een schoenendoos met wat kleine (zelfgemaakte) cadeautjes, een mooie tekening of een fraaie creatie van klei? Een lieve brief erbij maakt ze nog blijer.

Als opa en oma vroeger al in Gelderland woonden, kun je met wat geluk online vast een tekening downloaden van iets dat zij nog goed kennen van vroeger. Dat roept weer mooie herinneringen naar boven.

Voor de spelfanaten

Zijn er nu toch nog wat uurtjes over en heb je zin in een leuk spelletje, dan is het originele bordspel Art Collector misschien een goed idee. In dit spel volgen de spelers in het spoor van Helene Kröller-Müller en ga je op jacht naar de beste kunstverzameling. Het is geschikt voor alle leeftijden en neemt je mee terug in de geschiedenis. Leerzaam dus én leuk!

De tekst gaat verder onder de foto.

In het spel Art Collector ga je op jacht naar de beste kunstverzameling. Foto: Art Collector

Monopoly, wie kent het niet? In de originele versie komen natuurlijk al drie Arnhemse straten voor, maar van dit wereldberoemde spel is ook een 100 procent Arnhemse editie. En dat niet alleen, er bestaan ook een Apeldoornse en een Deventer versie.

De bijzondere Gelderse exemplaren zijn via de reguliere weg niet meer te koop, maar met wat geluk vind je nog een editie op de bekende websites voor tweedehands verkoop. Of misschien heeft de lokale Speel-o-Theek nog een versie staan?

Heb jij een suggestie om de lockdown door te komen en de avonden wat leuker te maken? Hoe blijf jij fit, welk Gelders boek raad jij aan en naar welke Gelderse artiesten luister jij zó een avond lang? Vertel het ons! Deel je tip op sociale media en gebruik de hashtag #leuktijdensdelockdown, of stuur ons een berichtje via WhatsApp: 06 - 220 543 52.