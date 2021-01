Mensenhandel komt veel voor in Arnhem, stad in landelijke top vier

Arnhem staat landelijk op plek vier als het gaat om het aantal geregistreerde incidenten van mensenhandel. Alleen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam staan boven de Rijnstad in de vrijdag bekend gemaakte cijfers. Het aantal incidenten per inwoner is in Arnhem zelfs hoger dan in deze grote steden.

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen publiceerde de getallen over de afgelopen vijf jaar. Daarin werden er in Arnhem 140 incidenten vastgelegd.

Die cijfers zeggen niet alles over de omvang van de problematiek. De onderzoeker constateert namelijk dat niet alle gevallen in beeld zijn. "Het in beeld brengen van mensenhandel vereist inspanning. Meer of juist minder gesignaleerde incidenten in een gemeente zegt dan ook veel meer over die inspanningen dan over het daadwerkelijke aantal gevallen van mensenhandel."

Van het aantal signalen van mensenhandel wordt in een derde van de gevallen aangifte gedaan. Het kan gaan om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. Toch draait het bij verreweg het grootste deel van de geregistreerde slachtoffers om seksuele uitbuiting.

'Slecht nieuws'

Burgemeester Ahmed Marcouch ziet de hoge cijfers als 'slecht nieuws voor Arnhem'. Toch zijn meer meldingen en aangiften volgens de burgervader nodig om het probleem te tackelen. "Ook van buren of klanten. Als ze denken dat er iets niet in orde is: meld het. Als een zaakje stinkt, kun je het niet laten bestaan omdat we weten welke ellende er achter schuilt."

