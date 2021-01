Hoe Ruurlose kasteelheren nog altijd invloed hebben op het landschap van nu

Boswachter Doreen Rugers van Staatsbosbeheer neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee het gebied in.

Dolen tegen de verveling

Ook het doolhof van Ruurlo maakte vroeger deel uit van het landgoed. Het 1.200 meter lange dwaalpad werd in 1890 aangelegd voor de freule Sophie van Heeckeren, omdat zij zich volgens de overlevering 'lichtelijk verveelde'. Ruim een eeuw later kreeg de doolhof een vermelding in het Guinness Book of Records als grootste doolhof ter wereld. Maar ook de paden zelf zijn bijzonder, vertelt de boswachter...

Bult in het bos

Doreen en Laurens wandelen verder naar een plateau in het bos. Tot 1830 stond op de bult een graanmolen. Het bos moet dan ook pas in de jaren daarna zijn aangeplant, want anders zouden de wieken van de molen veel te weinig wind vangen. Het bos werd gebruikt als productiebos om de mijnen in Limburg van stuthout te voorzien.

Hakken zonder koppijn

De zwarte specht is een van de huidige bewoners van het gebied. Met zijn snavel hakt de vogel met rode pet ovalen gaten in (vaak dode) bomen. Er is flink wat kracht nodig om zo'n groot gat in een boomstam te hakken. Hoe kan het dan dat spechten dat voor elkaar krijgen zonder bijvoorbeeld een hersenschudding op te lopen? Boswachter Doreen Rugers legt het uit in onderstaande radioreportage (3-3)...

Als een nestholte door de specht is afgedankt, wordt die vaak in gebruik genomen door vleermuizen of boommarters.

Bijzondere ontdekking

Verderop in het bos kleurt een afgezaagde boomstronk opvallend roze. Het hout blijkt grotendeels bedekt door de roze kaaszwam. Deze bijzondere zwam werd pas in 2011 voor het eerst gezien in ons land. In het oostelijk deel van de Achterhoek was deze soort tot nu toe nog niet eerder waargenomen.

De roze kaaszwam is zeldzaam in de Achterhoek. Foto: Omroep Gelderland

