INTERVIEW | Wilco van Schaik wil volgend jaar direct promoveren met NEC

Toen jij kwam, was NEC net gedegradeerd en was de ambitie om zo snel mogelijk terug te keren naar de eredivisie. Is dat veranderd?

"Ik heb toen heel duidelijk gezegd dat het wel eens drie tot vijf jaar kon duren om terug te keren. Natuurlijk wilden wij zo snel mogelijk terug naar de eredivisie, maar alleen hebben we tijdens dat proces gezegd: wel met een fundament. Daar zijn we vorig jaar technisch opnieuw aan begonnen."

Hoe ziet dat fundament eruit?

"Uiteindelijk via eigen jeugd en een bepaald klimaat rond het eerste elftal. Dat noemen we dan een topsportklimaat, maar het is eigenlijk een ontwikkelklimaat om spelers beter te maken en om uiteindelijk een winnend team neer te zetten. Vorig jaar zijn we daaraan begonnen."

"We hebben toen de eerste twee jaar dat ik hier was geanalyseerd. Er gingen toch veel dingen vrij amateuristisch op technisch gebied. Niet echt op de top zoals het hoort, wat ik gewend was. In de academie werd goed gewerkt. Dat fundament is de basis voor dat topsportklimaat om spelers beter te maken en uiteindelijk een beter team neer te zetten. Dus focus op de jeugd en daar zochten we ook een geschikte technische staf bij."

"We hebben een heleboel contracten afgekocht, jongens in de beloften gestopt en we zijn opnieuw begonnen. We hebben gezegd vorig jaar eerste negen, dit jaar eerste vijf en volgend jaar moet dat leiden tot directe promotie."

Zover zat je er dit seizoen niet eens vanaf. Geeft dat geen wrang gevoel?

"Ik denk dat dat net nog de stap is, die we nog niet hebben kunnen maken. We hebben een aantal keren gedacht: als we die wedstrijd winnen, dan kunnen we erbij komen. Dat is op bepaalde momenten nog niet gelukt. Dat is de laatste stap die we nu nog moeten maken. We hebben een jonge ploeg. We spelen vaak met vijf, zes jongens van 19 of 20 jaar. Die moeten die stap nog maken, het moment in een wedstrijd of competitie aanvoelen om dan - wat er ook gebeurt - te winnen. Ze hebben het nu een paar keer meegemaakt en we verwachten dat we in de tweede seizoenshelft die wedstrijden wel vaker kunnen winnen. Zodat we toch nog een rol kunnen spelen, niet alleen in de competitie, maar ook in de nacompetitie."

In de bekerwedstrijd donderdag tegen Fortuna Sittard zag je dat al wel terug.

"Ja, na de 1-0 achterstand speelden we volwassen. Dat is het proces waarin we zitten. Dat werd wel mooi duidelijk. Daar hebben we voor het eerst laten zien die stap wel te maken, op het moment dat het moet. Die testen, te beginnen maandag in Eindhoven, het spelen van finales, zijn goed voor ons richting de play-offs. Want dat zijn drie finales."

Coronaschade kan oplopen tot acht ton

Heeft corona roet in het eten gegooid van de plannen die jullie hadden?

"Dat denk ik niet. Het budget is weliswaar langzaam tot stand gekomen. Dat is wel een aandachtspunt. We weten liever aan het begin van de window wat voor budget we hebben. Hier komt dat dan met behulp van derden tijdens de window tot stand. Maar in het begin heb je al jouw nummers één en naarmate die window vordert, zijn al jouw nummers één al weg en moet je dus risico's nemen."

"Corona heeft daar niet zoveel mee te maken gehad. We hebben de trainers aan kunnen nemen die we wilden hebben. Het werd alleen wat krapper tijdens de window en dan kom je wat moelijker in je budget en ook in je keuzes."

Supporters en sponsoren kunnen dit seizoen niet bij de wedstrijden zijn. Hoe groot is de schade als dat het hele seizoen zo blijft?

"Nou, wij hebben een regeling met onze supporters en onze sponsoren. Wij hopen dat ze ons helpen. Dat hebben we heel hard nodig. Maar we hebben al zo veel van ze gevraagd en we hebben ze deze zomer eigenlijk weer nodig. Maar als mensen alles terug gaan vragen waar ze recht op hadden, kunnen we op een schade gaan lopen van vier tot acht ton."

"Daar houden we rekening mee, maar we hopen toch dat we snel weer met publiek kunnen spelen. En dat onze supporters en sponsoren ons door deze tijd heen trekken. Want volgend jaar moeten we ook de belastingen gefaseerd terug gaan betalen, zoals het er nu uitziet ook de huur. We hebben dus grote uitdagingen te gaan."

Maar ondertussen willen jullie een elftal neerzetten dat meedoet om promotie.

"Ja, dat is het doel. Daarom zijn we nu contracten aan het verlengen, vooral van jonge spelers. In de volgende window heb je natuurlijk drie of vier ervaren spelers nodig om die laatste stap te zetten. We zijn nu ook bezig samen met de Raad van Commissarissen om een promotiewaardig budget neer te zetten."

Kritiek

In Nijmegen wordt genuild en jij krijgt ook heel wat kritiek. Hoe ga je daarmee om?

"Kritiek is er altijd. In mijn vak zeg ik wel eens: je zit altijd in de shit, alleen de diepte varieert. En dat is ook een beetje een keuze die je maakt als je het voetbal in gaat. Iedereen is bondscoach en iedereen is ook directeur van NEC en dus mag iedereen er een menig over hebben."

Zo is er de kritiek dat jij als algemeen directeur ook al ruim twee jaar het technisch beleid erbij doet.

"Intern is mij gevraagd dit op te pakken, omdat wij geen technisch directeur hebben. Ik neem mijn verantwoordelijkheid, met gevaren, dat weet ik. Maar iemand moet het doen. Dus doe ik nu al twee jaar twee banen ineen. Daar zitten goeie dingen bij en daar zitten minder goeie dingen bij. Ik hou mijzelf altijd een spiegel voor en dat doet de Raad van Commissarissen ook. Dat zijn de mensen die mij mogen en moeten beoordelen. En de mensen op de werkvloer."

"Daar luister ik naar en als die kritiek hebben, dan neem ik dat mee. Weet dat ook ik intern kritisch benaderd word en terecht, dat houdt elkaar scherp en daagt elke dag uit te verbeteren."

Maar je vindt het wel leuk om technisch directeur te zijn?

Nou, ik vind een topsportbedrijf en een voetbalbedrijf leuk. Ik ben erin gestapt, omdat ik voetbal leuk vind. Alleen, ik ben niet de kenner. Ik weet heel goed wat ik wel en wat ik niet kan. Ik kan niet een wedstrijd analyseren als een trainer of een technisch directeur. En ik ben ook geen scout die langs het veld een speler kan analyseren. Maar ik heb een mening over voetbal."

"En ik heb met grote mensen in het voetbal mogen werken. Onder anderen Jan Wouters, Robbie Alflen, Erik ten Hag, Pepijn Lijnders en Co Adriaanse. Daar heb ik veel van geleerd. Daarom heb ik wel een stukje inhoud, maar ik ben geen technisch directeur. Dus is het heel goed dat we die vacature binnenkort gaan invullen.

Stadionplannen

Zit er nog vordering in het stadiondossier?

"Daar zijn we wel heel druk mee. Ik heb mezelf daar ook wel een beetje in vergist. Want als je door alle wetten, regels en procedures heen moet en dingen wil aanpassen in een bestemmingsplan, vergt dat nogal wat. Zeker als je ook over wonen gaat praten in een stadion. Daar zitten haken en ogen aan. Ik hou van snel, opschieten en doorpakken. Maar het gaat in goed overleg met de gemeente. We maken stappen, maar het duurt gewoon lang. Ik denk dat er een hele goede kans is dat we het stadion kunnen verbouwen."

Is er een termijn?

"Ik denk dat ergens in het tweede deel van 2022 de schop in de grond zou moeten."

De investeerders zijn ontzettend belangrijk voor NEC. Hoe ga je daarmee om?

"Het zijn allemaal aparte portretten. Ik ken ze inmiddels drie jaar. Het zijn mensen met een een eigen ego en karakter, maar ze hebben deze club wel altijd in leven gehouden. Ze zijn daarnaast enorm betrokken en hebben veel passie voor de club. Soms gaat dat te ver, want toezichthouders of investeerders moeten niet in emotie gaan reageren en dan direct willen ingrijpen op beleid. Dat zorgt voor continue onrust in een club en dat is niet goed. Dat is hier te veel gebeurd en dat hou ik ze steeds voor: 'we moeten dat met elkaar veranderen'."

De tekst gaat verder onder de foto:

Wilco van Schaik Foto: Omroep Gelderland

"Heel veel mensen willen, doordat ze heel veel dingen doen, ook dingen bepalen. En ze ventileren hun mening, vaak over mensen in het openbaar of in restaurants in de stad met anderen erbij. Dat maakt het moeilijk om beleid te voeren, omdat de stromingen dan op gang komen. Dat verwacht je niet van aandeelhouders en investeerders. Als je ze dan vraagt of ze dat in hun eigen bedrijf ook doen, dan zeggen ze: nee, natuurlijk niet."

"Dan vraag je waarom ze dat hier dan wel doen. Dan is het antwoord: het is voetbal, dat is emotie. Dat moet minder worden, om deze club professioneler te maken. Ik voel dat we daar, doordat we er openlijk met elkaar over spreken, stappen in maken. Het is al lang rustig rondom de club. Een compliment aan al deze mensen dat we met elkaar de club professioneler maken. Zij zijn ook kritisch naar mij en ook terecht, ik mag dat van hen ook andersom zijn. Dat is een basis waarop we met elkaar verbeteren en het uiteindelijk het belang van de club dient."

De club zit ook erg ingewikkeld in elkaar.

"Ja. We hebben een Raad van Commissarissen, een STAK, een benoemingscommissie, een NEC-holding met de amateurs verweven, ereleden, OSRN bestuur, dan hebben we aandeelhouders en een investeringsfonds. Ik heb dat wel eens uitgetekend en wie er met wie allemaal communiceert. 'Zo kan het niet langer', zei ik toen. Dan snap je wel waarom het al tien tot twintig jaar zo vaak onrustig is geweest bij NEC."

"Als een club bovenin rustig is, kun je prestaties op het veld verwachten. Het is te vaak onrustig geweest, omdat deze groeperingen onderling meningsverschillen hadden. Die structuur moet eenvoudiger. Ik heb liever met vijf mensen te maken in een RvC, in plaats van al die poppetjes die ergens een plekje moeten hebben. Ik heb het gevoel dat iedereen nu de noodzaak inziet om dat spinnenweb te ontrafelen."

"Weer een positief voorbeeld dat de club in ontwikkeling is en de betrokken mensen ook. Ze hebben allemaal het hart op de goede plaats voor de club. Dat hou ik ze ook steeds voor, het gaat om de club. Weet je, ik mag al die investeerders en aandeelhouders stuk voor stuk. Ze hebben het hart op de tong, zijn direct en hebben allemaal een rood, groen, zwart hart."

Amateurs naar Hatert

De amateurtak van NEC zit nu nog hier op het terrein, maar dreigt over te stappen naar Hatert. Vind je dat een slechte zaak voor het clubgevoel hier?

"De amateurtak is daar zelf mee gekomen. Een aantal jaren geleden hebben wij afspraken gemaakt over de bezetting van De Eendracht. Wij hebben met de betaalde tak ook echt behoefte aan meer ruimte. De amateurtak zou minderen met het aantal elftallen. Tot een bepaald moment is dat gelukt. De amateurtak heeft zelf moeite om de broek op te houden en vanuit hun bestuur is toen een fusie voorgesteld met Hatert."

"Als dat gaat gebeuren, blijft de naam NEC wel behouden. Wij zullen ook een band houden, ook omdat de shirts erheen zullen gaan. En wij krijgen hier wat meer ruimte op het complex, want we kunnen meer uren maken hier op de Academie en dat komt de betaald voetbaltak ten goede."

Verloopt de ontwikkeling van het eerste elftal naar wens?

"Ja, we hebben ons als opdracht gesteld om jeugd in te passen. Spelers ontwikkelen zich en ze worden beter. Fysiek ook, dat zag je tegen Fortuna. Ze konden fysiek mee met een eredivisieclub. Vorig jaar zijn we begonnen met het neerzetten, ontwikkelen en verbeteren. Dit jaar willen we meer gaan winnen en dat lukt, want we hebben een betere ranking dan vorig jaar. Volgend jaar moet dat leiden tot een klimaat waarin winnen voorop staat. Dat proces loopt goed."

"We lopen op koers. Maar we zijn nooit tevreden, want onderweg hadden we een paar punten meer kunnen hebben. Maar ik verwacht dat wij nog heel veel potentie hebben en in de play-offs rijp zijn om die wedstrijden te winnen. Want het zijn drie finales, net zoals donderdag tegen Fortuna."

Rogier Meijer bij de ondertekening van zijn contract Foto: Omroep Gelderland

Nou is NEC al acht jaar een trainerskerkhof. Niemand heeft hier langer dan een jaar gezeten. Wordt Rogier Meijer de eerste in tijden die een tweede seizoen in gaat?

"Ik mag hopen dat we ook op dat vlak meer rust krijgen. Ik vind dat hij het goed doet. Een jonge trainer, die van alles meemaakt en alles een keer moet tegenkomen. Ik vind dat hij rust uitstraalt en heel duidelijk is naar zijn selectie. Hij staat een bepaalde manier van trainen voor, waar wij achter staan. Ik vind dat hij er heel goed op staat. De komende maanden gaan we met hem om tafel, dus ik acht de kans heel groot dat we doorgaan."

Je gebruikt het woord 'rust'. Dat was hier jarenlang niet en jij verbaasde je daar al over in je eerste jaar. Is het nu eindelijk wat rustiger bij de club?

"Ja, iemand zei onlangs al tegen mij dat het al langer dan een jaar rustig is bij NEC. Dat vond ik wel een compliment. Binnen knalt het heus nog wel eens, in vergaderingen met de RvC en met de investeerders en bij de investeerders onderling. Dat hoort ook, want dat houdt ons scherp. Maar wel op de inhoud en niet op de mens."

"Ik denk dat men ook geleerd heeft om het binnenskamers te houden en dat niet bij restaurants als Claudius of Manna te gaan delen. Ik denk dat iedereen steeds meer inziet dat rust de club goed doet. Er wordt met steeds meer positiviteit over NEC gesproken in de voetbalwereld. Rust komt de club echt ten goede. Want NEC is een sleeping giant en het is aan ons om het woordje sleeping eraf te halen, de komende jaren."