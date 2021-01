Avondklok op komst: 'Het is een grens, jongeren vinden het leuk die over te gaan'

De kogel is door de kerk: zaterdag gaat de avondklok in. Nu het nog kan, lopen donderdagavond rond negen uur nog wat mensen in de stromende regen rond het Eusebiusplein in Arnhem. "We nemen het er nog even van."

Een groepje Artez-studentes van een jaar of twintig lopen giechelend over straat. "We hebben net een voorstelling gespeeld op school, alleen voor docenten, en kijken nu de beelden terug", legt een van de meiden uit.

"We zijn nu in overtreding met z’n vieren, maar lopen wel op afstand." De dames snappen de avondklok, maar maken zich wel zorgen.

'Die grens vraagt om uitdaging'

"De avondklok is een grens. Die vraagt om uitdaging: jongeren vinden het leuk die grens over te gaan", uit iemand haar zorgen. "Het betekent dat je binnen moet zijn, maar waar ben je binnen?", gaat de ander verder. "Ben je thuis, of ben je bij iemand anders en ga je een feestje vieren en blijf je slapen?"

Er is begrip voor de coronamaatregelen, maar het wordt wel steeds zwaarder legt één van de studentes uit. "Ik heb me er heel lang over heen kunnen zetten, want we zijn zelf verantwoordelijk voor de vrijheid die we straks terug krijgen", zegt ze. "Maar ik verlang naar het moment dat we uit school komen en we weer samen een biertje kunnen drinken. Kunnen lachen en dansen."

'Best wel heftig'

Twee dames van een jaar of veertig steken met paraplu het plein over. "Nu het nog even kan, nemen we het er nog even van", zegt de een. "Ik heb niet zo’n moeite met de avondklok: ik heb kleine kinderen en ben ’s avonds eigenlijk altijd thuis."

De andere vrouw onderschrijft dat. "Ik heb ook kleine kinderen, dus zit ’s avonds op de bank. Maar ik denk wel dat het een impact gaat hebben op de jeugd", zegt ze. "Jongeren kunnen nergens naar toe, ze hangen nu op straat om elkaar toch te zien. Straks kan dat ook niet meer, dat is best wel heftig."