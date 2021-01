Aanpak doorgaande wegen Voorthuizen begint dit jaar

Het centrum van Voorthuizen vanuit de lucht. De straat in het midden is de Hoofdweg. Foto: ANP Photo - Your Captain

De gemeente Barneveld begint nog dit jaar met de aanpak van doorgaande wegen die door Voorthuizen lopen. Die toezegging deed wethouder Hans van Dalen van de gemeente in de raadscommissie Grondgebied, donderdagavond. Nu de rondweg om Voorthuizen al een tijdje af is, wordt het hoog tijd aan de binnenwegen te beginnen, vinden de aanwezige commissieleden.

"Het is een goede zaak dat er nu actie wordt ondernomen", liet Raadslid Theo Bos (VVD) weten. Ook Anne van der Meer (CDA) meldde hetzelfde: "We zijn er echt heel blij mee."

De gemeente heeft gewacht met de aanpak van de doorgaande centrumwegen Apeldoornsestraat, Rembrandtstraat/Rubensstraat, Hoofdweg en Baron van Nagellstraat tot de rondweg Voortse Ring helemaal af zou zijn. Die is ruim een jaar geleden geopend. "Nu de rondweg er ligt, kunnen we eindelijk beginnen", stelt ook Van Dalen.

'Chaos en frustratie'

De genoemde wegen worden anders ingericht. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor groen en worden de wensen van Voorthuizenaren meegenomen. Ook pakt de gemeente de riolering die onder de wegen ligt aan. Het werk valt dan samen, wat een vermindering van kosten betekent. Marleen Blankenburg (Lokaal Belang) vroeg de wethouder of de werkzaamheden aan de wegen samen gaan vallen. "Met alle chaos en frustratie van dien." De wethouder zei dat daar in de planning rekening mee wordt gehouden.

Hoe de vernieuwde wegen er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Het plan wordt eerst nog verder uitgewerkt. De gemeente start in het najaar met de aanpak van de Apeldoornsestraat, is de verwachting. Later volgen de Rembrandtstraat/Rubensstraat, de Hoofdweg en de Baron van Nagellstraat.

'Flessenhalsfietspad'

Naast de aanpak van de wegen staat ook de doortrekking van een fietssnelweg op de planning. Nu loopt dat pad al van Barneveld naar Voorthuizen, maar de gemeente wil dit graag doortrekken via het centrum richting Putten.

Raadslid Gert Ploeg (SGP) maakte daarbij de opmerking dat er van Barneveld en Voorthuizen een fietspad van vier meter breed ligt, maar dat de aansluiting in de gemeente Putten nu nog dubbel zo smal is.

Wethouder Van Dalen stelde gerust door te zeggen dat er in de toekomst geen sprake zal zijn van een ‘flessenhalsfietspad’ en dat er naar de breedte gekeken wordt. "Overigens ligt deze verantwoordelijkheid wel bij de provincie. Omdat het fietspad naast een provinciale weg ligt."

Vertraging

De commissievergadering startte 37 minuten later dan gepland door technische problemen. Zo waren er twee links van het programma Microsoft Teams in omloop en liet de computer van voorzitter Henk Wiesenekker (CU) te wensen over.

Op de livestream kregen kijkers de situatie mee. Daar waren enkele commissieleden zich ook van bewust. "Het ziet er erg onprofessioneel uit", vatte één van hen de situatie samen.