NEC'ers trots op plek in kwartfinale, kans op burenruzie met Vitesse is 25 procent

"De jongens mogen hier trots op zijn", vond Meijer na de 3-2 zege op Fortuna Sittard die na verlenging tot stand was gekomen. Door de regen ontwikkelde zich na rust een wedstrijd vol duels, vuur en passie. "De supporters hadden ook wat spandoeken opgehangen voor de wedstrijd en daar stond onder meer het woord strijd in. Dat hebben de jongens goed begrepen denk ik."

Reserves

Meijer zag hoe zijn spelers zich steeds beter in de wedstrijd knokten na een povere eerste helft waarin NEC nog de onderliggende partij was. "We hebben het uiteindelijk ook zelf afgedwongen. Je zag iets ontstaan en ook de reserves speelden daarin een goede rol. We vochten ons er steeds beter in en kwamen terug van een achterstand. Ik vond ons toen ook beter en uiteindelijk winnen we verdiend."

Het was in de verlenging smullen van de spanning en de strijd in de kletsnatte Goffert. "Er zat alles in eigenlijk en het kon ook alle kanten op", aldus Meijer. "Dit was wat dat betreft een echte bekerwedstrijd. Ook het weer zat mee", constateerde de voormalig middenvelder die als speler van De Graafschap zelf ook wel raad wist met dit soort duels. "Klopt, ik had hier zelf ook wel zin in gehad om nog mee te doen."

Moeite

Mattijs Branderhorst was de keeper van NEC tegen Fortuna. Meijer koos in de competitie voor Norbert Alblas, maar Branderhorst mag de beker doen. "Ik heb wel laten zien dat ik gegroeid ben de afgelopen maanden", constateerde de Tielenaar.

"Zeker heb ik moeite met mijn rol. Vooral in het begin. Je hebt anderhalf jaar lang alles gespeeld. Maar ik ben positief gebleven en ben mezelf blijven verbeteren en ontwikkelen."

Halve finales

"Dit geeft veel vertrouwen en is een stimulans voor de groep na een paar mindere wedstrijden", vervolgde Meijer zijn analyse. "Het is voor het eerst sinds 2014 dat we weer eens naar de kwartfinales gaan met NEC. We moeten nu dus beseffen dat we de halve finales kunnen bereiken. Ook al hebben we dan slechts één wedstrijd gespeeld in dit toernooi. Dit geeft voldoening. Fortuna is toch een ploeg die elfde staat in de eredivisie."

Branderhorst: "We laten zien dat we echt wel wat kunnen en als we dit brengen meekunnen met een eredivisieclub. Het was een mooi potje en een echte bekeravond waarin je overeind moet blijven en strijd moet leveren. Ik heb mijn ding kunnen doen en dat is lekker. Balen van die twee doelpunten, maar ik heb me weer kunnen laten zien."

Vitesse

In de kwarfinales zou NEC wel eens kunnen stuiten op Vitesse. "Dat is één van de mogelijkheden", weet Meijer ook. "Maar ik bedenk me nu dat het ook jammer zou zijn die wedstrijd dan zonder publiek te spelen. Dus moet het misschien maar de halve finale worden. Dat is beter", glimlachte de Achterhoeker.

De kans dat NEC thuis tegen Vitesse speelt is overigens 25 procent.