Edese raadsleden dringen met bijzondere verhalen aan op LHBTI-acceptatie

"Waarom kun je niet niet gewoon normaal zijn? Dat vroeg ik me ook af toen ik jong was en twijfelde over mijn eigen geaardheid", vertelt Sjoerd Bakker (VVD) donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Inmiddels is hij helemaal oké met zichzelf, maar heeft hij persoonlijk gemerkt dat homo-zijn lang niet altijd normaal gevonden wordt.

Ontslagen

"Mijn man Alexander had ooit een bijbaantje bij een tuincentrum in Duiven, waar hij woonde. Tijdens snoeiwerkzaamheden knipte hij per ongeluk het topje van zijn duim af. Een collega bracht hem bij een arts en het bloeden werd gestopt met een groot verband."

Een dag later moest Alexander zich bij de directie melden. "De medewerker die hem bij de arts had gebracht, zat ziek thuis. Ze had gehoord dat Alexander homo is en met al dat bloed was ze bang voor aids. Alexander moest van zijn baas een aidstest laten doen. Hij weigerde en werd ontslagen. Met tranen in zijn ogen kwam hij thuis en vertelde zijn verhaal. Ik werd witheet, maar Alexander vroeg me om het te laten. Hij wilde geen gedoe voor zijn ouders in Duiven."

Jurkjes aan

"Dertien jaar geleden werd Mika geboren", zo begint Gabriëlle Hazeleger (GemeenteBelangen) haar betoog. "Mika werd geboren als jongen, maar na enkele jaren werd duidelijk dat Mika 'niet normaal' was. Want hij voelt zich een zij. Mika wilde graag jurkjes aan, maar zijn ouders worstelden met het feit wat anderen daar van zouden vinden."

"Er komt een dag dat Mika zeker weet dat hij een meisje is, alleen zijn geslacht doet anders geloven", vervolgt ze. "In zijn klas moet hij vertellen dat hij niet normaal is, dat hij graag verder wil als meisje en dan ook Mila heet." Op de middelbare school moet ze dat nog een keer vertellen. "De school wil dat jij aan je klas en de ouders uit gaat leggen dat je vroeger een jongen was. En weer ben je niet normaal", verzucht ze.

"En zo zullen er nog vele momenten komen waarin men uitleg van haar verlangt. En dat komt omdat er nog steeds heel veel mensen zijn die haar niet normaal vinden."

Meningen gemeenteraad

Bakker en Hazeleger staan, net als een ruimte meerderheid van de gemeenteraad, pal achter het initiatiefvoorstel van D66-raadslid Stephan Neijenhuis om van Ede een regenbooggemeente te maken, zodat er gewerkt kan worden veiligheid en acceptatie van niet-hetero's in de gemeente Ede.

De SGP voelt daar op grond van de Bijbel helemaal niks voor. Burgerbelangen vindt 'het voorstel iets doorslaan', zegt fractievoorzitter Ruben van Druiten. "Gender and Sexuality Alliances, met zo’n term raak je me kwijt." Onzijdige aanspreekvormen gaat hem ook te ver, net als genderneutrale toiletten. "Dit is toch een beetje identiteitsdrammerij, idioterie waardoor de essentie verloren raakt."

