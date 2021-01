Verkiezingen in maart 'voelen lastig', maar 90.000 potloden zijn al besteld

De gemeente Ede maakt zich klaar voor Tweede Kamerverkiezingen in maart. Al is burgemeester René Verhulst niet enthousiast over die datum. Dat vertelt hij donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Verhulst uitte vorige week in verschillende media zijn zorgen over de datum voor de Tweede Kamerverkiezingen. Die staan nu gepland op 17 maart. De burgemeester denkt dat de verkiezingen mogelijk te vroeg komen, omdat de coronapandemie in maart naar verwachting nog niet onder controle zal zijn.

'Voelt lastig'

Die gedachte speelt nog steeds. “Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar het voelt gewoon heel lastig", zegt Verhulst donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Winkels en horeca zijn dicht en iedereen moet thuis blijven en dan is er de oproep: kom naar de stembureaus. Ik vind het heel moeilijk."

"Op welk punt zitten we dan van de pandemie?", vraagt hij zich hardop af. "Ik ga er vanuit dat er een heel gedegen advies van deskundigen komt."

90.000 stempotloden

Toch zijn de voorbereidingen voor Tweede Kamerverkiezingen in maart wel in volle gang. De locaties zijn geregeld en de gemeente heeft zelfs al 90.000 stempotloden besteld, vertelt de burgemeester na vragen van D66-raadslid Stephan Neijenhuis. Voor iedere stemgerechtigde in de gemeente één. "Dat hebben we maar gedaan om te voorkomen dat we achter het net zouden vissen, want ik voorspel u: de potloden gaan hard dit jaar."

"Wij gaan in maart stemmen. Ik hoop ook echt dat dat kan", zegt hij tegen Neijenhuis (D66). "En dat wil ik ook uitdragen", besluit hij.