Toekomst verenigingen Wenumse watermolen blijft onzeker

Het is de vraag er of na de gemeenteraadsvergadering donderdag veel is veranderd rond die kwestie. Wethouder Wim Willems doet na overleg met de gemeenteraad de toezegging dat de dorpsraad een half jaar de tijd krijgt om allerlei opties te onderzoeken, waaronder ook erfpacht. Tot die tijd wordt er niets verkocht.

Maakt dit kans?

De gemeente liet eerder al wel weten dat erfpacht voor Apeldoorn geen optie is, omdat in die constructie de gemeente eigenaar blijft. Terwijl de opdracht juist is om overtollig vastgoed af te stoten. Als de dorpsraad met een plan voor erfpacht komt, dan is het dus de vraag of zo'n plan enige kans van slagen heeft.

De verenigingen krijgen ook de mogelijkheid om zelf een koper te vinden of om het desnoods zelf te kopen. Op die manier kunnen zij hun toekomst eveneens veiligstellen. Maar verkoop kan weleens een lastige klus worden. Eerder bleek het terrein onverkoopbaar. En als de gemeente het complex voor een symbolisch bedrag van de hand kan doen, dan blijft de nieuwe koper wel met een verontreinigde bodem zitten. De sanering daarvan gaat heel veel geld kosten.

Haast geboden

De gemeenteraad ging donderdag in ieder geval akkoord met verkoop van het gehele complex, in wat voor vorm dan ook. Wat de dorpsraad en de verenigingen voor elkaar kunnen boksen moet dit jaar blijken. Als het hen niet lukt om met een goed plan te komen, dan gaat het gehele complex later dit jaar de markt op.

