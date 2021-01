NEC stunt tegen Fortuna in beker en bereikt kwartfinales

NEC koos tegen Fortuna voor Mathias de Wolf op het middenveld en twee spitsen. Ondaan zat vanwege een blessure niet bij de selectie. Beide ploegen waren in het eerste kwartier aan elkaar gewaagd en namen weinig risico's.

Na een kwart wedstrijd begon Fortuna, de verrassende nummer elf in de eredivisie, wat meer het spel naar zich toe te trekken. Veel gevaarlijker dan twee schoten van afstand waren de Limburgers nog niet geweest.

Treurig

NEC stelde daar in het eigen stadion helemaal niets tegenover in een treurig schouwspel. In het spel van NEC zat weinig lijn en het balbezit was vaak van korte duur. Toen ook de regen nog met bakken uit de lucht kwam, werd het er allemaal niet vrolijker op in de stille Goffert.

De grootste kans voor rust was voor Moutoussamy namens Fortuna die faalde door bij de eerste paal in zeer kansrijke positie naast te schieten. NEC ging zonder kansen de rust in.

De Wolf eraf

In de tweede helft bleef het niveau aanvankelijk erbarmelijk. NEC beet wel iets meer van zich af. Trainer Meijer wisselde De Wolf en haalde ook Tavsan naar de kant. Okita en Beekman waren de verse krachten. Fortuna bracht oud-NEC-spits Flemming en die maakte meteen het verschil.

NEC maakt via Janga snel de 1-1 tegen Fortuna. Foto: Omroep Gelderland

Flemming zag met een hard schot eerst nog Branderhorst redding brengen, maar vervolgens was het in de rebound wel raak. Fortuna stond voor. Vier minuten later was het echter alweer gelijk. Een puntgave voorzet van linksback El Karouani belandde op het hoofd van Janga die raak knikte (1-1).

NEC trok het spel steeds iets meer naar zich toe. Het was dreigend zonder hele grote kansen uit te spelen. Zo stevenden beide ploegen af op een verlenging en die kwam er uiteindelijk ook.

Janga

NEC kreeg na een paar minuten een strafschop toen Polter vasthield. Bruijn nam plaats achter de stip en knalde de Nijmegenaren naar een voorsprong. Toen Janga even later zelfs de 3-1 maakte na goed werk van Van Rooij leek de buit binnen voor NEC. Een stunt kwam daarmee steeds dichterbij.

Kwartfinales

Toch bracht Flemming de spanning direct weer terug door 3-2 te maken. Maar NEC bleef knokken voor iedere centimeter nat gras en kreeg ook in de tweede verlenging de beste kansen. Vooral Janga had de beslissing op zijn schoen. Even later moest Branderhorst nog gestrekt op een schot van Angha. De doelman redde uitstekend. NEC haalde het einde en staat nu verrassend en razend knap in de kwartfinales.