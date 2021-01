Linda wordt wakker met alpaca's

Allereerst krijg ik een rondleiding in het gastenverblijf. Maar liefst vier slaapkamers, inclusief badkamer. Maar het mooiste van alles: overal een alpacadekbed en mijn slaapkamer grenst aan de wei. Als ik door het raam kijk, zie ik in de verte de kameelachtigen al lopen. Ze toveren nu al een glimlach op mijn gezicht. Na een potje breien met alpacawol, duik ik mijn bedje in.

De volgende ochtend doe ik het rolgordijn open en zie ik allemaal bolletjes wol voor mijn raam. Alpaca's! Fantastisch, mijn dag kan niet meer stuk. Ik pak het ontbijt dat klaarstaat, doe de deur van de woonkamer open en sta meteen in de wei.

De alpaca's komen tijdens het ontbijt nieuwsgierig kijken. Foto: Omroep Gelderland

Als ik op een bankje ga zitten, komen de alpaca's nieuwsgierig naar m'n ontbijtje kijken. Ze kijken me verliefd aan en hummen (geluid dat ze maken) 'Goedemorgen.' En dan moet de dag nog beginnen!

Wandelen met alpaca's

Samen met gastheer Wilko Poesteren mag ik het ontbijt voor de alpaca's verzorgen, de wei schoonmaken en we gaan wandelen met de alpaca's. Dit laatste voelt voor mij wat onwennig. Je hebt tenslotte geen hond aan de riem. En... breken ze niet los?

Wandelen met alpaca's. Foto: Omroep Gelderland

Over dat laatste hoef ik me geen zorgen te maken. Ze lopen op rollatorsnelheid zoals Wilko het noemt. Het is een prachtige wandeling van de boerderij naar het Speulderbos. Onderweg worden we meerdere malen aangesproken en loopt Wilko leeg over de liefde voor zijn Zuid-Amerikaanse dieren.

Kudde wordt te groot

Tijdens een vakantie in Peru kwamen Wilko en zijn partner Greet voor het eerst in aanraking met alpaca's. "We stonden tussen een kudde en er werd gevraagd wie de fles wilde geven aan een van de kleintjes. Ik stak mijn vinger op en toen was ik verkocht. Ze zijn lief, ze zijn leuk, intelligent en super sensitief. Ze voelen feilloos aan of jij lekker in je vel zit of niet."

Tekst gaat verder onder de foto.

Wilko knuffelt met zijn alpaca's. Foto: Omroep Gelderland

Terug in Nederland deden ze een cursus alpacahouderij en verkochten ze hun huis. "We zijn op zoek gegaan naar een plek waar we alpaca's konden houden. We zijn begonnen met twee en inmiddels hebben we er er 19. Komende zomer verwachten we er nog een paar kleintjes bij."

Wilko vertelt dat dat er te veel worden en dat er een paar weg moeten. "Ik krijg al pijn in mijn buik als ik eraan denk", treurt hij.

Van hobby werk kunnen maken

De groepsaccommodatie is eigenlijk uit nood geboren. Vier jaar geleden verloor Wilko zijn baan als regiomanager van een supermarktketen. Hij werd toen gedwongen om na te denken over zijn toekomst.

"We hadden toen al een vakantiehuisje in de tuin. Daar zat ook een schuur en een oude paardenstal aan vast. Toen dacht ik: waarom maken we daar geen groepsaccommodatie van. Na een verbouwing van een jaar heb ik van mijn hobby m'n werk kunnen maken", blikt hij terug.

Kerst 2019 ontvingen ze de eerste gasten. Sindsdien lopen de boekingen lekker door. Ook in coronatijd. "Grote groepen haken uiteraard af, maar gezinnen blijven komen. Met name mensen uit het Westen. Zij komen hier echt voor de ruimte en de rust. Er wordt hier zelfs thuisonderwijs gevolgd."

