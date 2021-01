Prestigieuze prijs voor Radboud-astronoom die zwart gat op de foto zette

"Echt bijzonder", reageert Falcke vanuit Keulen waar hij woont. Hij klinkt nog steeds verrast, ook al weet hij al sinds december dat hij de prijs gewonnen heeft. "Ik mocht het nog niet vertellen."

De Henry Draper-medaille wordt al sinds 1886 uitgereikt. In het verleden gebeurde dat om de twee à drie jaar, maar sinds de jaren tachtig gebeurt het slechts eens per vier jaar. Iemand die een buitengewone prestatie heeft geleverd in de astronomische fysica, kan kans maken om de eervolle onderscheiding te krijgen.

Ook een geldbedrag

Nu is de keus dus gevallen op Falcke. De 54-jarige Duitser doet al langer onderzoek naar zwarte gaten. In 2019 slaagde een team van 348 wetenschappers erin een foto te maken van een zwart gat met de Event Horizon Telescope. Falcke stond aan de basis van dat onderzoek. Naast de medaille krijgt Falcke ook een bedrag van zo'n 20.000 euro, dat hij deelt met zijn Amerikaanse collega Sheperd Doeleman.

De eerste foto van een zwart gat. Foto: Radboud Universiteit

"Ik heb de lijst van vorige winnaars bekeken en ik ken gewoon bijna elke naam die erin zit en weet wat zij hebben gedaan. Er zitten acht Nobelprijswinnaars tussen", zegt Falcke vol ontzag.

Of hij deze prijs als een opmars voor een Nobelprijs voor zichzelf ziet? "Het is niet aan mij om daarover te speculeren. Ik lig er niet wakker van of er een Nobelprijs komt of niet. Ik vind het leuk zoals het is."

Derde keer in Nederlandse geschiedenis

Het gebeurde pas twee keer eerder dat een wetenschapper die werkzaam is in Nederland de Henry Draper-medaille in ontvangst neemt. In 1921 viel Pieter Zeeman die eer te beurt voor onderzoek naar het effect van magnetische velden op licht. In 1955 werd Hendrik van de Hulst onderscheiden voor zijn pionierswerk in onderzoeken naar neutrale waterstof.

"Die namen leer je in de geschiedenisboeken van de Nederlandse sterrenkunde. En daar sta je dan plotseling bij", aldus Falcke.

