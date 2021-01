Een avondklok, maar geen dak boven je hoofd: 'We zullen wel veel bekeuringen krijgen'

Een ramp, zo verzuchten Inge en Björn. Het dakloze echtpaar uit Arnhem heeft afgelopen nacht gerieflijk in een bed and breakfast geslapen - een cadeautje zodat ze de première van de documentaire over hunzelf konden zien - maar vanaf vandaag staan ze weer op straat. Maar vanaf dit weekend geldt er, ook voor hun, een avondklok.

"We grapten al dat we een hondenriem moesten kopen en dan maar zeggen dat we onze hond kwijt zijn", lacht Björn. Maar ze maken zich serieus zorgen, benadrukt Inge. "We zullen wel heel veel bekeuringen krijgen. Hoe moet dat nou?"

In een tentje

De twee willen onder geen beding in een opvang slapen, omdat ze daar uit elkaar gehaald worden. Zelfs niet in de winter, en zelfs niet tijdens een avondklok. Inge: "We hebben een eenpersoonstentje, dus misschien moeten we daar maar op tijd in gaan zitten... We mogen ook niet meer hosselen na die avondklok. Dat doen we ook wel overdag, maar 's avonds is het effectiever, want dan hebben mensen toch wat meer medelijden."

Bij het Leger des Heils kennen ze wel meer mensen die niet binnen te krijgen zijn. "Voor die groep is geen dwang mogelijk. Die kan je maar beter met rust laten. Het lijkt er nu op dat die mensen gedoogd gaan worden", zegt regiomanager Robert Fennema.

Veldwerkers van het Leger des Heils, die binnen en buiten de opvang mensen aanspreken, weten om wie het gaat en delen dat met de handhavers. "Daar gaat ook geen gevaar vanuit want die houden van nature al afstand. Die leven in het bos of onder een brug."

Voldoende bedden

Wie wil, kan binnenslapen, belooft de gemeente Arnhem. "Er zijn voldoende bedden en op het moment dat er toch meer daklozen komen, regelen we extra plekken. De enige verandering, als de avondklok wordt ingevoerd, is dat de openingstijden van de nachtopvang daarop aangepast worden zodat iedereen op tijd naar binnen kan", laat wethouder Martien Louwers weten.

Dat ziet ook Fennema. "Gemeenten hebben zich er echt voor ingespannen, al sinds het begin van de coronacrisis. Dus wie wil, kan naar binnen. Maar dat is allemaal tijdelijk. We moeten ook echt gaan nadenken om dat structureel op te vangen: het aantal daklozen is in de afgelopen 10 jaar verdubbeld. We kunnen na corona niet tegen ze zeggen: succes, ga maar weer de straat op."

Zie ook: