Zelfs oma kan in bitcoin handelen, dankzij deze app uit Nijmegen

"Kijken hoe het nu is met de koers, het afgelopen uur", zegt Bep, terwijl ze op haar telefoon haar bitcoin-app opent. "Nu is hij toch weer iets gestegen", zegt ze glunderend.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

App uit Nijmegen

Bep hoorde zo’n twee jaar geleden al over bitcoin, maar vond het toen allemaal nogal ingewikkeld. Een paar maanden geleden hoorde ze van haar kleindochter dat het eenvoudiger kan met een app.

En die app is ontwikkeld bij BTC Direct uit Nijmegen. Bij het bedrijf zijn ze ervan overtuigd dat het huidige banksysteem vervangen wordt. Zo duurt het dagen voor je geld kunt overmaken van Nederland naar bijvoorbeeld China en blijft er veel geld bij de banken hangen. Daarnaast drukken banken - zeker tijdens deze coronacrisis - veel geld bij: dat leidt er volgens deze bitcoin believers toe dat het geld uiteindelijk minder waard wordt.

Wantrouwen in banken

Exemplarisch voor het wantrouwen in banken is het detail van een muurschildering die Toon Schraven van BTC Direct maakt in het kantoor in Nijmegen. Het is de voorpagina van The New York Times van 3 januari 2009, toen de overheid banken moest redden. Precies op die dag werd de bitcoin gelanceerd.

De digitale munt is ontwikkeld door Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie dat is, maar de man/vrouw of groep heeft een digitaal systeem ontworpen waarbij er uiteindelijk niet meer dan 21 miljoen munten op de markt kunnen komen. Daardoor is het een schaars goed, net als goud, dat waardevast is of zelfs in waarde stijgt.

Twee dure pizza's

Toon Schraven van BTC Direct: "Iedere keer wanneer geld minder waard wordt, stijgt de prijs van bitcoin. Kijk je naar de afgelopen twaalf jaar waarin bitcoin ontstaat, dan zie je dat de bodem steeds hoger is komen te liggen. Het is de beste investering die je had kunnen doen sinds het ontstaan van bitcoin."

Zo kostte 1 bitcoin (btc) in het begin nog vrijwel niets, maar kwam de prijs begin dit jaar boven de 40.000 dollar uit. Twee pizza’s die in mei 2010 met 10.000 btc werden betaald, zouden daarmee vandaag de dag een fortuin waard zijn.

Reserves bij bitcoin

De koers van bitcoin is op de lange termijn steeds gestegen, maar daalt tussendoor af en toe flink. Maar daar laten mensen als Bep Kuerten zich niet bang door maken. "Juist als hij laag is, koop je bij omdat hij dan weer kan stijgen. Dan wordt het weer meer waard."

Maar econoom Robbert Rademakers van de Nijmeegse Radboud Universiteit heeft de nodige reserves bij bitcoin. "Als econoom kan ik zeggen dat bitcoin als munt nooit gaat werken." Hij vindt het juist een nadeel dat de munt vooraf geprogrammeerd is en dat de overheid daarop geen invloed kan uitoefenen. "In tijden van crisis, zoals nu, moet de overheid juist geld in de economie kunnen pompen om die draaiende te houden", zo zegt Rademakers.

'Kan ook instorten'

Als investering kan de munt volgens Rademakers best interessant zijn, gezien de koersstijging tot nu toe. Zijn collega Stefan Zeisberger valt hem bij. "Bitcoin zou ook ineens kunnen instorten, niemand weet dat van tevoren. Als ik dat wist was ik geen professor, maar zou ik alleen maar handelen." Zeisberger wijst op het risico dat overheden de munt zouden kunnen verbieden, waarna die zijn waarde zou verliezen.

Gokje

Toch hebben ook Rademakers en Zeisberger een klein deel van hun vermogen in bitcoin en andere digitale munten gestopt. Maar dan wel een deel dat ze makkelijk kunnen missen wanneer het misgaat. En dat is ook precies het advies dat ze bij BTC Direct geven, leg nooit meer in dan je kunt missen. Bep Kuerten heeft dat advies ter harte genomen en koopt voor drie euro nog een heel klein beetje bitcoin. Je weet immers maar nooit.