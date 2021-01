Met deze tips van Marie-Louise beweeg je meer tijdens het thuiswerken

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zitten is ongezond

Te veel zitten is verre van gezond, maar toch doen we het massaal. "Ongeveer één derde van de Nederlanders zit zelfs meer dan zeven uur per dag", weet Marie-Louise Verhees, docent en onderzoeker in Nijmegen bij HAN Sport en Bewegen. "De kans op chronische ziekten, zoals diabetes, maar ook chronische rugklachten neemt toe."

"Het is belangrijk dat we dus tijdens ons werk door meer gaan bewegen", zegt Verhees, die adviseert om na een uurtje werken even een stukje door het huis te lopen. "Zet dus geen thermoskan koffie of thee op je bureau, maar loop even naar de keuken om je drinken te pakken. Dan beweeg je direct."

Tips & tricks

Met wat tips & tricks kunnen we volgens Versteeg al meer bewegen tijdens ons werk. "De beste tip is: begin de dag met een beweegactiviteit. Normaal gesproken reis je naar je werk, maar die tijd hebben we door het thuiswerken over. Dus begin de dag bijvoorbeeld met een wandel- of fietstocht."

Ook is het belangrijk om beweging in te plannen in de agenda, zodat je iedere dag weet dat je aan je beweging toekomt. "Een andere tip is om wat fitnessoefeningen te doen tijdens je werk, zoals bijvoorbeeld een paar kniebuigingen. Dat hoeft maar een paar seconde te duren, maar is al een hartstikke mooie onderbreking van je werk."

