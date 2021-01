Oude IJsselstreek wil invulling Wesenthorst

De gemeente richt zich qua bestemming voor de Wesenthorst primair op woningen, omdat dit volgens Oude IJsselstreek goed past bij de behoefte aan woningen. "Daarnaast wordt er gekeken naar een mogelijke sociaal maatschappelijke bestemming als aanvulling op de woningen", aldus Oude IJsselstreek. "Denk hierbij aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten of het creëren van een ontmoetingsplek. Daarnaast is een nieuw te vormen IKC een extra bestemming die wordt besproken." Tijdens de gemeenteraadsvergadering in februari zal de startnotitie voor herontwikkeling van de Wesenthorst besproken worden.



Tijdens die vergadering zal ook gesproken worden over de landschappelijke inpassing van het gebouw. De gemeente wil inzetten op een groene omgeving met 'een natuurlijk overgang naar het centrum'. Daarnaast zal in de raadsvergadering worden besproken of het pand verbouwd moet worden of dat er helemaal nieuw gebouwd moet worden en de mate waarin de gemeente hierin de regie wil houden.



Tijdelijk invulling

Volgens Oude IJsselstreek zal het vanwege de beslissingen die genomen moeten worden nog wel even duren voor de spreekwoordelijke schop de grond in gaat. "Daarom denken we na over een tijdelijke invulling, zodat het pand niet te lang leeg staat."





