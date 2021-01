‘Dit is nogal een aantijging’, gemoederen lopen op in Overbetuwse politiek

De maat is vol voor GroenLinks Overbetuwe: de fractievoorzitter stapt per direct uit de agendacommissie van de gemeenteraad. Hanno Krijgsman had via dat platform graag de rol opgepikt van kritische volksvertegenwoordiger, maar denkt nu dat dat vanwege een gebrek aan ambitie bij de andere leden een verloren zaak is. Zijn collega's zijn het daar totaal niet mee eens.

Iedere gemeente heeft haar eigen presidium: een onafhankelijke commissie van raadsleden die samen beoordelen of politieke stukken goed genoeg zijn om te bespreken. Vinden ze het verslag geschikt, dan komt het op de agenda van de raadsvergadering te staan.

'Verlengstuk van het college'

Dat loopt in Overbetuwe niet altijd even soepel volgens Krijgsman. Hij is zelf al een paar jaar lid van de commissie, maar ziet dat nu dus niet meer zitten. “De leden zijn kritisch over stukken van de raad, maar niet over de collegestukken. Terwijl wij een onafhankelijke commissie horen te zijn”, stelt de politicus.

Hij klaagt dat het presidium op die manier een verlengstuk wordt van het college. “We moeten beoordelen wat wij als raad belangrijk vinden om te bespreken. Dat is niet altijd wat het college op de agenda wil hebben.”

Kortom: de GroenLinkser vindt dat zijn collega’s hun taak niet goed uitvoeren. “En daar wil ik geen onderdeel meer van uitmaken." Daarom stapt hij per direct uit de commissie, tot grote verbazing van de andere leden. Die kunnen zich er namelijk helemaal niet in vinden.

‘Nogal een aantijging’

Zijn collega’s zijn overdonderd. “Ik ben het er helemaal niet mee eens. Dit is nogal een aantijging”, vindt Hanny van Brakel, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Naast haar rol als partijleider, is ze ook voorzitter van de agendacommissie. “Als we stukken goedkeuren, is dat omdat er een deadline aan zit. Dan ben je geen verlengstuk van het college, maar dan ben je voor een fatsoenlijke beleidsuitvoering.”

Ze is niet de enige die baalt van het nieuws. “We sturen alleen een verslag terug als het niet duidelijk is. Ik herken de zorgen gewoon niet”, deelt ook José Rouwenhorst, commissielid en lokale VVD’er.

Ze zien Krijgsman allebei als een fijne collega. Daarom vinden ze het erg jammer dat hij plotseling afscheid neemt. Van Brakel: “Dit moet je fatsoenlijk met elkaar kunnen bespreken. We moeten nu allemaal de schouders eronder zetten, al helemaal in deze crisistijd. Maar goed, het is zijn besluit. Daar heb ik respect voor.”

Volgende week gaan de commissieleden in gesprek met hun oud-collega, om het hoofdstuk af te sluiten. “We gaan hem zeker missen”, besluit de voorzitter.