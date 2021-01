'Het is wat het is', open dag middelbare scholen noodgedwongen digitaal

“Het is wat het is”, zegt directeur Patrice Splithof van het Zone.college in Doetinchem. “Het mag gewoon niet, dus hebben we met de collega’s nagedacht over een digitale open dag.” De school wil op deze manier toch een inkijkje geven in de sfeer, de lessen en de verschillende leerroutes.

“We hebben filmpjes gemaakt, voorlichtingsrondes met livepresentaties en leerlingen kunnen chatten met leerkrachten”, legt Spilthof uit. De animo voor de digitale open dag bleek groot: meer dan vijfhonderd bezoekers hebben zich aangemeld. “Daar zijn we heel erg blij mee”, aldus de directeur.

Goede indruk krijgen

Nika Wittebrood is één van de groep 8 leerlingen die thuis achter haar laptop de digitale open dag bekijkt. Ze houdt van dieren en denkt dat het Zone.college goed bij haar past. “Het was fijner geweest om echt op de school te gaan kijken, maar dat kan helaas niet”, vertelt Nika.

Toch denkt ze digitaal een goede indruk te kunnen krijgen van de school. “Ik vind dat ze op een leuke manier laten zien hoe de school eruit ziet”, zegt Nika. “Ze hebben een virtuele rondleiding, dan kun je toch een beetje zien hoe het in het echt eruit ziet.”

Filmpjes maken

Omdat het Zone.college praktijkgericht werkt, worden er tijdens de digitale open dag ook filmpjes gemaakt over de verschillende vakken. Deze worden vervolgens via sociale media verspreid.

Zo worden in de kas van de school tegels gelegd en in een lokaal laten leerlingen zien hoe planten worden verpot. “Voor de leerlingen op school is het leuk om toch een beetje te kunnen laten zien waar ze zoal mee bezig zijn.”

Later dit jaar

Splithof hoopt later dit jaar alsnog de potentiële leerlingen fysiek op school welkom te kunnen heten. “Dat zouden we heel graag willen. Ik hoop dat we zo snel mogelijk uit de lockdown komen en onze school open kunnen stellen voor mensen die ‘live’ even kijkje willen nemen.”