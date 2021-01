Straatnamen: blanke, lokale helden of meer diversiteit?

Theo Bos en Ome Joop Legerstee of toch Desmond Tutu en Anton de Kom? De tegenstelling tussen deze benaderingen als het gaat om het benoemen van straten, werd woensdagavond zichtbaar duidelijk. Toen sprak de Arnhemse gemeenteraad over een voorstel voor meer diversiteit in namen van wegen.

De opgelaaide straatnamendiscussie maakt ook op social media de tongen los. Opvallend genoeg worden daar de populariteitspolls toch weer gedomineerd door blanke mannen, en dat was nu net niet de bedoeling van de initiatiefnemers van het voorstel. Zij willen meer 'vrouwen, voorvechters van gelijkheid en mensenrechten en mensen met een migratieachtergrond'.

'Theo Bos: onverzettelijk en nuchter'

Verschillende insprekers kwamen hun lokale held een warm hart toedragen. Vitesse-icoon Theo Bos is 'het symbool van onverzettelijkheid en nuchterheid', betoogt een dame.

Maar als je zelf onderdeel bent van de norm kijk je makkelijker over dingen heen, vertelt Halil, die trainingen geeft in diversiteit, ons in een videoboodschap. "Dan ga je dingen als normaal zien."

'Niet links of rechts: een gegeven'

Mensen willen zich nu eenmaal herkennen in hun omgeving, constateert professor cultuurgeschiedenis Remco Raben. "Dat is niet links of rechts: dat is een gegeven." Het is volgens hem belangrijk om waarden tegenover elkaar te zetten, waardoor discussie ontstaat. "Die raakt de essentie van heel veel mensen. Witte Nederlanders hebben daar niet zoveel weet van", meent Raben.

De vraag voorleggen welke held jij het liefst op een straatnaambord ziet, is dan ook te simpel, meent PvdA-raadslid Ria de Vries. "Dit voorstel gaat over zoveel meer."

