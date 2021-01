GLD doc - Uit de schulden

In deze film volgen we twee mensen die, door het opbouwen van meerdere schulden, in een neerwaartse spiraal zijn terecht gekomen. Ondanks hun tegenslagen, hebben Arjan en Kaylee een manier gevonden om hun situatie te veranderen. Welke impact heeft het (op je mentale welzijn) om in de schulden te belanden?

Arjan (43) zit in het traject met de schuldsanering. In 2016 liepen zijn schulden zo hoog op, dat hij zijn woning moest verlaten en zijn relatie daardoor op de klippen liep. Sindsdien woont hij in een piepkleine huurwoning met nauwelijks genoeg leefruimte. Een bitter contrast met zijn vorige huis. Om zijn schulden af te lossen, besloot hij het roer om te gooien en zijn vrachtwagenrijbewijs te halen. Hij solliciteerde voor een baan als vrachtwagenchauffeur en kon aan de slag.

Deze carrière switch bracht hem weer nieuwe energie en de mogelijkheid om zijn problemen aan te pakken. Maar hoe kwam hij tot deze keuze? De komende tijd is hij nog lang niet schuldenvrij. Ervaart hij schaamte vanuit zijn omgeving? Of juist begrip?

Kaylee (24) belandde op haar 22e in een burn-out. Door neerslachtigheid kwam zij in een negatieve spiraal terecht waardoor ze schulden begon op te bouwen. De situatie leek uitzichtloos, totdat ze in contact kwam met de stichting ONSbank, waar ze een kunstzinnig workshop programma kon volgen. In dat traject ontwikkelde ze interesses en genoeg motivatie om erachter te komen welke nieuwe richting ze op wilde met haar leven.

Er zijn veel vooroordelen en oordelen over mensen die in de schulden terechtkomen, maar dit is vaak een opeenstapeling van meerdere factoren. In hoeverre hebben Arjan en Kaylee nu een visie op hun financiële problemen? En welke waarde hebben hun keuzes gehad ten aanzien van hun nieuwe werk?

De documentaire Uit de schulden is op 2 februari om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland. De documentaire online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist.