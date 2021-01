Dichter A.C.W. Staring laat meer na dan alleen gedichten

Het gedicht 'De hoofdige boer, Een Zutphense vertelling' is het oudste en eerste gedicht in een verzamelbundel van Nederlandse poëzie geselecteerd door Gerrit Komrij.

De vele gedichten, in vaak lastig vroeg negentiende-eeuws Nederlands, is niet het enige dat A.C.W. Staring nalaat. In veel Achterhoekse plaatsen is een straat naar de dichter vernoemd. Arnhem heeft zelfs een Staringplein en in Lochem en Borculo heet de middelbare school het Staring College. In het centrum van Vorden heeft Staring een standbeeld en in Almen zelfs een eigen museum STAAL. Dat staat voor Staring in Almen.

Staringgebak op zijn 250ste geboortedag. Foto: Omroep Gelderland

Een echte Geldersman

Staring is geboren in Gendringen en overleden op kasteel De Wildenborch bij Vorden. Dit landgoed is een andere belangrijke nalatenschap van de dichter. Staring erfde de Wildenborch van zijn vader en hij bracht het tot grote bloei.

De moerassen rond het middeleeuwse poortgebouw wist hij te veranderen in rijke landbouwgrond. Jennine van de Plassche-Staring is een verre achterkleindochter van de dichter en woont nog altijd op kasteel De Wildenborch. “Anthony Staring had landbouw- en waterbouwkunde gestudeerd in Duitsland. Hij kwam met de nieuwste ideeën terug om het water rond de Wildenborch weg te krijgen.”

Kasteel De Wildenborch. Foto: Omroep Gelderland

'Ik ben steeds meer van de man gaan houden'

Om zijn plannen te realiseren, moest Staring veel strijd leveren met de gemeente Lochem. Hij liet uiteindelijk op zijn eigen kosten een afwateringskanaal graven om het water van zijn landgoed te laten afvloeien naar de Berkel. Rond kasteel De Wildenborch werd een Engelse landschapstuin aangelegd.

Jennine van de Plassche-Staring is nog altijd trots op haar verre voorvader. “Sinds ik hier woon ben ik weer steeds meer van de man gaan houden. Toen hij overleed werd De Wildenborch beschreven als een prachtig en rijk landgoed. Met boerderijen en bossen. Het was toen 650 hectare groot. Ik ben toch wel trots dat het mijn voorvader is.”

Portret A.C.W. Staring. Foto: Omroep Gelderland

'Ik hoop dat hij trots is op wat we bereikt hebben'

In kasteel De Wildenborch kijkt A.C.W. Staring je nog overal aan. Er hangen verschillende portretten aan de muren. Op één schilderij is Staring nog een kleine jongen en poseert hij met zijn hondje. Daarboven hangt een portret van hem als student.

Het bekendste portret van Staring hangt in de tuinkamer van het kasteel. Jennine van de Plassche-Staring kijkt haar verre voorvader nog vaak in de ogen. “Dan vraag ik mij af: wat vind jij er eigenlijk allemaal van? Hij antwoordt nooit, maar ik hoop dat hij trots is op wat we hier bereikt hebben op de Wildenborch.”

Podcast een Gelders Landgoed. Foto: Omroep Gelderland

Podcast

Landgoed De Wildenborch staat centraal in een nieuwe podcastserie van Omroep Gelderland. Vanaf vandaag is de tweede aflevering van de luisterdocumentaire te horen op de bekende platformen (Apple, Spotify, Google). In dit deel krijgt programmamaker en historicus René Arendsen een exclusieve rondleiding door de Wildenborch van kasteelvrouwe Jennine van de Plassche-Staring.