Echt waar: veel lieflijke landhuizen waren ooit een stoer ridderkasteel

Bewoonster Jennine van de Plassche-Staring neemt ons mee in de bosschages achter het het huidige kasteel De Wildenborch. “Vanaf 1360 stond hier de middeleeuwse burcht. Het stond in de wildernis. Zo komt het kasteel aan zijn naam. En waarom was het een wildernis? De burcht stond midden in het moeras en was daarom een onneembaar slot. De bewoners waren de heren van Wisch en dat waren roofridders.”

Jennine van de Plassche-Staring leidt bezoekers rond in de tuin. Foto: Omroep Gelderland. De tekst gaat hieronder verder.

Roofridderburcht

De bewoners van de middeleeuwse Wildenborch maakten de omgeving onveilig. Het kasteel is daarom veel belegerd door burgers uit Zutphen en Deventer, maar ook door de hertog van Gelre. In 1512 onderwierp hij Johan van Wisch aan zijn gezag en daarmee eindige de geschiedenis van de Wildenborch als roofridderburcht.

Het middeleeuwse kasteel is volledig afgebroken, maar toch zijn er nog restanten zichtbaar achter de bosschages. Van de Plassche-Staring: “De grachten die je nu nog ziet in de tuin zijn restanten van de middeleeuwse slotgracht. Het poortgebouw van de roofridderburcht is de basis van het huidige kasteel de Wildenborch.”

Huis Verwolde, foto: Omroep Gelderland. Tekst gaat hieronder verder.

Kasteel Rosendael en Huis Verwolde

De middeleeuwse geschiedenis van kasteel De Wildenborch is niet uniek in Gelderland. Veel andere Gelderse landgoederen zijn ontstaan uit middeleeuwse burchten van lokale ridders. Soms hebben de huizen hun middeleeuwse karakter behouden, zoals kasteel Hernen of kasteel Keppel. Andere voorbeelden ondergingen een complete metamorfose.

Kasteel Rosendael is een bekend voorbeeld. Ooit was dit de middeleeuwse residentie van de hertogen van Gelre. Nu domineert een achttiende-eeuws landhuis en herinnert alleen de grote ronde toren nog aan het Gelderse vorstenhuis op Rosendael. Van het middeleeuwse kasteel Verwolde bij Laren is zelfs helemaal niks meer over. Aan het einde van de achttiende eeuw lieten de eigenaren de laatste restanten van de burcht slopen. Ze bouwden ze een compleet nieuw landhuis achter het oorspronkelijke kasteel.

Podcast een Gelders Landgoed. Tekst gaat hieronder verder.

Podcast

Landgoed De Wildenborch staat centraal in een nieuwe podcastserie van Omroep Gelderland. Vanaf vandaag is de eerste aflevering van de luisterdocumentaire te horen op de bekende platformen (Apple, Spotify, Google). In dit deel introduceert programmamaker en historicus René Arendsen de huidige kasteelbewoners van de Wildenborch. Jennine van de Plassche-Staring is de achtste generatie uit haar familie die op het kasteel woont. Zij vertelt in het eerste deel van de podcast alle geheimen uit de roemruchte geschiedenis van kasteel De Wildenborch.