Leus tegen avondklok op muur sporthal Doetinchem

Een muur van sporthal De Bongerd in Doetinchem is beklad met de leus 'Avondklok, WTF', waarmee de maker zijn ongenoegen toont over de door het kabinet voorgenomen avondklok. Doetinchem is niet blij met de actie en gaat de schade verhalen op de dader.

"Dit is gewoon vandalisme", aldus een woordvoerder van Doetinchem in reactie op het plaatsen van de leus op de sporthal. "Deze 'graffitikunstenaar heeft een mening over het instellen van de avondklok door de regering. Het vrij verkondigen van je mening is een groot goed in Nederland, maar zodra je hierdoor schade aan gebouwen toebrengt, ga je de grens van het toelaatbare over." Ook is de gemeente voornemens om de leus, die zoveel betekent als 'avondklok, what the fuck', van de sporthal in te laten verwijderen.



Voor de kosten die het verwijderen van de bekladding met zich meebrengen, wil Doetinchem de dader op laten draaien: "En diegene willen we uitnodigen om de volgende keer zijn mening te ventileren via alle wél toegestane manieren in Nederland."