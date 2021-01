Marloes zit diep in de schulden door haar ex: 'Hij betaalt niets'

En alles daarom wordt verhaald op Marloes. Haar ex wordt niet aan de betaalregeling gehouden, terwijl Marloes elk dubbeltje tien keer moet omdraaien. Ze verdient net te veel voor hulp en krijgt geen gehoor bij de woningcorporatie. Marloes voelt zich er alleen voor staan.

Het gaat om een schuldbedrag van 9000 euro. De huur werd niet betaald en op een gegeven moment zijn Marloes en haar ex uit de woning gezet. De vrouw vertelt in het Omroep Gelderland-programma In het vizier van De Jager dat haar man de betalingen regelde. "Ik heb hem gesmeekt en gevraagd: kan ik je vertrouwen? Hij zei dat ik hem kon vertrouwen en dat de huur werd overgemaakt."

'Ze kunnen niets voor me doen'

Dat bleek dus niet zo te zijn. Marloes verliet haar man een paar maanden later. "Ik heb een van onze vijf honden meegenomen en ben gaan rijden. Ik ben naar het politiebureau gegaan. Maar ik had geen blauwe plekken, dus ze zeiden niets voor me te kunnen doen. Ik heb bij gratie Gods inmiddels een nieuwe woning kunnen krijgen. Maar de schuld staat nog steeds en mijn ex komt niet over de brug."

Het is volgens Marleen van Beek, van de Nationale Adviesbalie, in Nederland zo geregeld dat het een schuldeiser niet uitmaakt wie er betaalt, als er maar betaald wordt. "Ze komen dan automatisch bij de ander terecht." Marloes kan volgens Van Beek wel een vordering op haar ex leggen. "Maar van een kale kip kun je niet plukken en na vijf jaar vervalt zo'n vordering."

Marloes heeft het heel moeilijk met de situatie. Bekijk de video.

