Club voor eenzame mensen is optimistisch: 'We hebben nu veel vaker contact'

De avondklok gaat bijna in. Ook mag er nog maar één persoon per dag op bezoek komen. Voor mensen die al last hebben van eenzaamheid, is dat geen leuk vooruitzicht. Maar het hoeft niet alleen maar kommer en kwel te zijn, zegt Gerben te Hennepe van Stichting Lonely Lochem.

Lonely Lochem is een club voor eenzame mensen van 18 tot 65 jaar. Te Hennepe is optimistisch en klaar voor de nieuwe maatregelen. Al sinds de eerste coronamaatregelen van begin vorig jaar heeft zijn stichting veel bedacht om deze tijd niet eenzamer dan eenzaam door te komen.

'We hebben veel vaker contact'

Gerben vertelt dat er vóór de coronacrisis elke week een samenkomst was voor iedereen die zich eenzaam voelde. "Dan gingen we gezellig samen eten. Maar toen de eerste lockdown kwam met alle beperkende maatregelen, moesten we op zoek naar manieren om toch met elkaar in contact te blijven", vertelt hij.

"Doordat er tegenwoordig gelukkig zoveel online mogelijk is, konden we al snel mooie alternatieven bedenken en toepassen. We hebben toen een Whatsapp-groep aangemaakt, waar iedereen ook graag in wilde." Ondanks dat er geen fysiek contact is, hebben leden van de groep nu dagelijks contact in plaats van wekelijks.

Er gebeurt nu veel meer online: er worden allerlei videogesprekken georganiseerd. Eén op één of in een groep. Volgens Gerben zijn er inmiddels twee Whatsapp-groepen waarin elke dag wel berichten worden geplaatst. Ook is er wel onderling contact. Als iemand een keer soep over heeft, wordt gevraagd wie er wat wil en dan wordt het rond gebracht.

Doorbijten

Wat Lonely Lochem betreft kan zelfs de avondklok hen niet deren. "Het is niet leuk, maar als het nodig is om het virus te lijf te gaan, dan moet het. En als dit helpt om sneller weer meer te kunnen, dan moeten we weer doorbijten."

Volgens Gerben spreken mensen inmiddels zelfs buiten Lonely met elkaar af en door dat succes zijn er ook elders Lonely-afdelingen opgezet. “We hebben een manier gevonden om laagdrempelig mensen te ondersteunen en ze te laten voelen dat ze er weer bij horen. Zelfs in Limburg is een Lonely opgericht.”

Zie ook: 'Lonely Lochem' organiseert etentje tegen eenzaamheid