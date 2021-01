Tientallen schades door storm in Gelderland

In Arnhem zijn in de stad meerdere bomen omgewaaid en op de weg terechtgekomen. Een boom op de Nijenbeeklaan, in de wijk Presikhaaf, viel om en kwam met zijn takken tegen een appartementencomplex aan. Een raam van een woning is daardoor gesprongen.

Een geparkeerde auto werd verpletterd door dezelfde boom.

Ook in Nijmegen viel een boom op een auto. Dat gebeurde op een voertuig aan de Theodoor Craanenlaan. Er raakte niemand gewond, de auto liep aanzienlijke schade op.

Aan de Theodoor Craanenlaan in Nijmegen viel een boom op een auto. Foto: Davy Derksen

Code geel

Vanwege de storm is momenteel 'code geel' van kracht in Gelderland. Dat is een officiële waarschuwing van weerinstituut KNMI. Er kan sprake zijn van windstoten tot tachtig kilometer per uur. De waarschuwing geldt vooralsnog tot 08.00 uur.

