Voetballen bij je club wordt met avondklok nog lastiger: 'Ligt hele complexe puzzel'

Naar alle waarschijnlijkheid gaat die avondklok dit weekend in, maakte demissionair minister-president Rutte woensdagmiddag bekend. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de avondklok, ze moeten nog wel toestemming geven.

"Veel teams trainen op doordeweekse avonden", legt Bekken uit. Tussen 18.00 uur en 21.45 uur zijn de voetbalvelden bezet bij de Warnsveldse Boys. En dat is een probleem. "Je zou misschien kunnen gaan schuiven", peinst Bekken hardop. "Maar zo makkelijk gaat dat niet."

Eerder beginnen, maar of dat kan?

"Dan moet je namelijk eerder beginnen met trainen, maar we werken allemaal met vrijwillige trainers. Het is de vraag of de trainers dan al beschikbaar zijn. Het is allemaal heel erg moeilijk. Misschien kunnen er meer trainingen op zaterdag gegeven worden."

Thijs van Gerner speelt bij de Warnsveldse Boys en traint twee avonden tot 20.15 uur. "Dan moeten we snel opruimen en hard doorfietsen naar huis", zegt de laatste man. Maar de club ziet het niet zitten, want die moeten dan binnen een kwartier het sportpark afsluiten en ook zorgen dat ze thuiskomen. Dat is niet te doen, denkt de club.

Iets later, die avondklok

De KNVB hoop dat de avondklok later in kan gaan, om 21.30 uur. Dat zou een hoop schelen voor de teams, denkt de KNVB. "Amateursporters en vrijwilligers moeten overdag werken of naar school. Daarna kunnen ze pas aan hun gezondheid werken. Met een avondklok die om 20.30 uur ingaat, worden die mogelijkheden nu nog verder ingeperkt."

Ook snel weer wedstrijden

Sam Reijnenga, een teamgenoot van Thijs, hoopt ook dat de trainingen kunnen doorgaan. "Met de mensen die boel regelen, hoop ik dat we kunnen blijven trainen. Wedstrijden hopen we natuurlijk ook zo snel mogelijk weer te doen."

Bang dat jongeren weglopen bij de club is Bekken niet. "Het is echt een hechte dorpsclub. Ze komen niet van heinde en verre. Het wordt gewoon even puzzelen."