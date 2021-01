Laat avondklok om 21.00 uur beginnen, zegt Hubert Bruls

Het kabinet doet er misschien goed aan om de aanvangstijd van de op handen zijnde avondklok te verschuiven naar 21.00 uur. Dat heeft Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, woensdag gezegd in het televisieprogramma Dit is M.

Demissionair premier Mark Rutte deelde woensdag mee dat er, wanneer daar voldoende steun voor is in de Tweede Kamer, een avondklok aan zit te komen. Die maatregel gaat wellicht al vanaf zaterdag in en zou gelden van 20.30 tot 04.30 uur. Bruls merkte woensdagavond aan tafel bij Dit is M op dat het een heftige maatregel is.

In het Veiligheidsberaad hebben de burgemeesters de avondklok tweemaal besproken, zei Bruls. "De een ziet het niet zo zitten, de ander wel. We kijken er wel wat pragmatischer naar."

Als de maatregel echt iets kan doen om het virus terug te dringen, ziet de burgemeester van Nijmegen er wel heil in.

Gaan schuiven

Eerst stond hij daar nog anders in, gaf Bruls toe. "Zelf ben ik ook wel gaan schuiven. Vorige week dacht ik nog: dit doe je toch niet zomaar, maar minister Grapperhaus heeft echt duidelijk aangegeven dat het een meerderheid van stemmen nodig heeft om door te gaan. Terwijl hij er ook zó zijn handtekening onder zou kunnen zetten."

De burgemeester denkt dat het geen slecht idee zou zijn om de aanvangstijd op te schuiven naar 21.00 uur, in plaats van het tijdstip van 20.30 zoals dat woensdag werd genoemd.

"Voor de groepjes in huis maakt 20.00 of 21.00 uur denk ik geen wezenlijk verschil, of het nu gaat om jongeren of ouderen. Maar het is wél een wezenlijk verschil voor de jongeren die nog naar hun sport willen gaan. En voor de mensen die net van het werk komen en nog een boodschap moeten doen. Dan kan ik me bij 21.00 wel iets voorstellen. Ik heb daar wel een voorkeur voor, het is net het verschil tussen nog éven naar buiten kunnen en dat niet meer kunnen", sprak hij.

Van maatregel naar maatregel

Bruls benadrukte wel dat het kabinet nu vast moet gaan denken aan de langere termijn. "Ik denk dat we moeten accepteren dat we niet heel veel langer meer in die lockdown moeten zitten. Er komt natuurlijk een tijd waarin we niet meer in die lockdown functioneren, maar waarbij we nog wel op anderhalve meter functioneren. Daar moeten we onze samenleving ook op gaan inrichten. We hobbelen nu heel erg van maatregel naar maatregel."

De burgemeester van Nijmegen is blij dat is aangekondigd dat sommige maatregelen beter zullen worden gehandhaafd, zoals de quarantaineverplichting. "Eindelijk! Hopelijk gaat de Tweede Kamer nu wel meewerken. Maar je moet wel wat perspectief bieden. Je kunt niet om de drie weken zeggen: het gaat slecht, en het wordt nog een beetje slechter. Dat houden we niet vol."