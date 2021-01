Avondklok op komst: 'Meneer Rutte heeft sowieso gelijk'

Bij de man op de straat in Arnhem is het nieuws rondom de avondklok ingedaald. De meeste mensen gaan de regels opvolgen, zeggen ze. "Wat moet, dat moet."

Er was woensdagmiddag weer een persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Als de Tweede Kamer instemt, komt er nog deze week een avondklok. Waarschijnlijk gaat die gelden van 20.30 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends.

"Terecht, we moeten ons allemaal aan de coronaregels houden hè. Meneer Rutte heeft sowieso gelijk. Ik ken zelf mensen die op de ic liggen, het is zoals het is", zegt een voorbijganger.

'Schouders eronder en gaan'

"Als ze denken dat het coronavirus daardoor onderdrukt kan worden, moeten we het doen. Schouders eronder en gaan. Ik heb geen hond, maar ik heb wel onregelmatig werk dus ik moet wel 's avonds de straat op. Ik werk bij ProRail als treinverkeersleider", vertelt een man voor het station in Arnhem.

Een meisje baalt van de avondklok. "Het is vervelend, je wil naar buiten kunnen, naar vrienden kunnen. Maar als het helpt, waarom niet?"

Onze verslaggever George spreekt in een park in Arnhem hondenbezitters. Zij mogen namelijk nog wel naar buiten. "Er moeten keuzes gemaakt worden, maar ik vind het heel lastig. Maar mijn vrouw of ik gaat dan 's avonds de hond uitlaten." Een andere hondenbezitter gaat zijn hond niet uitlenen, vertelt hij. "Dat gaan we even niet doen."

Met werkgeversverklaring naar vrienden

Op straat in Arnhem vertelt een jongeman dat hij gelukkig nog wel naar buiten kan, vanwege zijn werk. "Ik vind het lastig, dat betekent dat ik niet naar mijn vrienden toe kan. Ik kan gelukkig nog wel naar buiten want ik werk bij de Albert Heijn, dus ik krijg een werkgeversverklaring. Dus misschien kan ik die gebruiken om toch nog naar vrienden toe te kunnen."

Een andere passant laat weten dat het leven er wel saai van wordt. "Het tijdstip is oké, mensen kunnen eten halen en met werk is het goed te doen. Alleen jammer voor sociale contacten, want meestal ben ik 's middags druk met m'n studie. Dus 's avonds is wel met moment om bij elkaar te komen. Het is een beetje saai, maar we moeten even doorbijten."