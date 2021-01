VIDEO | Bèèèh, schaapskooi verwelkomt eerste lammetje van het jaar

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Ik heb nog nooit zo'n vlekkerig beest gezien", zegt de buurvrouw. "Hij heeft sokjes en hij heeft kousjes." Het lammetje is vernoemd naar de eerste schaapsherder van de kudde, namelijk Teun.

Bijzonder

"Het is een bijzonder lammetje", zegt schaapsherder Niesing. "Het is een pandalam, hij heeft een koeienprint." De eerste lammeren van het jaar worden meestal in januari geboren.

Teun trekt veel bekijks. "Je merkt dat hier nu veel publiek is. Mensen zoeken toch afleiding in deze tijd en gaan even wandelen op de hei", vertelt hij. De schaapsherder gaat niet voor politieagent spelen. "Of het niet te druk is, is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar je moet niet boven op elkaar gaan staan natuurlijk."