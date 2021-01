NEC heeft drie cupfigthers in de selectie

In de selectie van NEC heeft niemand ooit bekersucces meegemaakt in het betaald voetbal. Maar wel in de jeugd.

In 2018 versloeg NEC onder 17 in de bekerfinale Ajax met 4-0. NEC had Bart van Rooij en Dirk Proper in de gelederen, maar de grote man was Ayman Sellouf. Hij scoorde drie keer.

"Ja, dat ga je nooit vergeten. We speelden thuis, tegen Ajax en we gaven alles. Nu zitten we met zijn drieën bij de selectie. We hebben het goed gedaan vanuit onder 17. En bij Ajax speelde Ryan Gravenberch mee."

Sellouf wil nu met het eerste elftal van NEC bekersucces halen. "We hebben geluk gehad dat we de eerste twee rondes met de loting zijn doorgekomen. Fortuna is wel in vorm, maar ik vind dat wij ze wel kunnen pakken. Ik ben altijd klaar om erin gebracht te worden. Ik blijf hard trainen en ik zie wel wanneer ik weer speel."