GGD's zoeken meer priklocaties: 'We moeten straks heel Gelderland vaccineren'

Nu wordt alleen nog het zorgpersoneel van verpleeghuizen geprikt op de vaccinatielocaties in Wijchen, Apeldoorn en Arnhem. Maar eind januari staan ook de 85-plussers die kunnen reizen bij hen op de stoep. Dat bleek woensdag uit de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Er is daarom heel wat meer capaciteit nodig dan er op deze drie plekken beschikbaar is. In de regio Gelderland-Zuid komen er in ieder geval vier locaties bij, bevestigt de woordvoerder daar. Waar die komen en wanneer ze opengaan wordt pas later bekendgemaakt.

Verspreid in de regio

Op dit moment moeten mensen in bijvoorbeeld de Achterhoek en het Rivierengebied nog relatief ver reizen voor een prik, maar daar moet met de extra priklocaties verandering in komen.

“We zoeken verspreid in de regio, zodat het dichterbij wordt voor mensen en makkelijker om te komen", zegt een woordvoerder van GGD Gelderland-Midden. "Bovendien: we moeten straks heel Gelderland vaccineren en dat kan niet allemaal op Papendal. Die locatie is ook in de ochtend en avond niet zo goed bereikbaar.”

GGD Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat de zoektocht naar meer locaties onderwerp van gesprek is, maar kon woensdag nog niet concreter worden.

