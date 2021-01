We snakken naar snel internet: 'Gelderland loopt voorop met aanleg glasvezel'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In onze provincie zijn alleen door KPN inmiddels al ruim een half miljoen huishoudens van een glasvezelnetwerk voorzien. Niet alleen in het buitengebied neemt het een vlucht, ook in de stad worden de netwerken versneld aangelegd.

KPN, dat 900.000 Gelderse huishoudens in het klantenbestand heeft, geeft aan dat nu al 60 procent van de klanten van glasvezel is voorzien. "We doen nu ongeveer 50.000 adressen per jaar in de provincie Gelderland", laat een woordvoerder weten.

Wifi tot in de nok van je huis

Glasvezel Buitenaf, tegenwoordig DELTA Fiber Netwerk, is al jaren bezig met het aanleggen van glasvezel op het platteland. In februari 2019 realiseerden zij de 3 miljoenste glasvezelaansluiting op het platteland.

DELTA Fiber merkt ook dat iedereen door corona veel meer thuis is. Het dataverkeer is sinds de eerste lockdown zo’n 22 procent gestegen. "We werken en leren er, en gamen en streamen veel meer. Hierdoor zien we dat naast de aansluiting op glasvezel, de wifi in huis ook voor elkaar moet zijn. Wifi tot in de nok van je huis, omdat mensen bijvoorbeeld op zolder werken."

Na het platteland, nu ook de stad

Waar vanaf 2015 echt werk is gemaakt van het uitrollen van glasvezelnetwerken op het platteland, wordt er nu dus ook vaart gemaakt met steden. Zo worden op dit moment in wijken in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Tiel en Wageningen glasvezelverbindingen gelegd.

Als één van de grootste partijen als het gaat om glasvezel voelt KPN de drukt om haast te maken met glasvezel. Ze steken er de komende drie jaar maar liefs 3,5 miljard euro in.

“Niet eerder werkten zo veel mensen thuis. Nederland zit door COVID-19 in een digitale stroomversnelling en de roep om veilig, betrouwbaar en snel internet neemt toe. In de toekomst zullen steeds meer apparaten in en om het huis rechtstreeks met internet verbonden zijn en allerlei essentiële diensten – van zorg tot onderwijs – digitaal ondersteund worden. Dan is glasvezel essentieel", aldus Joost Farwerck, CEO van KPN.