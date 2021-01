Saai wordt het nieuwe hip? Veluws Museum Hagedoorns Plaatse zoekt jonge vrijwilligers

Gld Helpt 25012021 Hagedoorns Plaatse Epe zoekt jongeren

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse zoekt jonge vrijwilligers (tussen de 18-30 jaar) die willen meedenken en werken aan de vernieuwing van het museum.

Veluws Museum Hagedoorns Plaatse vertelt het verhaal van het platteland van de Veluwe rond 1900. In onze oude boerderij proef je de sfeer van het boerenleven zoals dat in het begin van de twintigste eeuw was. Naast de boerderij zien de bezoekers in onze moderne kapschuur tentoonstellingen over o.a. streekdrachten, oude ambachten en werkkleding, oude gereedschappen en keukenspullen.

Een boerderijmuseum….. Dat klinkt voor jou misschien oersaai. Ouwe meuk bij elkaar gezet in een muf ruikende oude boerderij. Wat kun jij daar als jongere nu aan bijdragen? Wij denken heel veel….!

Ons museum gaat vernieuwen; van een bonte maar mooie verzameling oude spullen naar een boeiende beleving van het verhaal over het boerenleven. Wij vertellen onze bezoekers het verhaal achter al die mooie oude spullen; wat was het, wat deed je ermee, hoe werkte het. De bezoeker proeft de sfeer, ziet, voelt, ruikt, hoort en proeft de boerderij. Als museum leggen wij een verbinding tussen heden en verleden.

Wij vragen jou om mee te denken en te werken aan het ontwikkelen van een modern museaal idee voor ons museum. Bedenk en ontwikkel een beleving die jongeren aanspreekt en hen aanzet tot actief gesprek over de onderwerpen in ons museum. Een gesprek met andere bezoekers, met onze vrijwilligers én met de samenleving. Over het boerenleven toen, nu en in de toekomst. Met ongeveer vijf andere jonge vrijwilligers ga je aan de slag. Jullie krijgen professionele begeleiding en voor het realiseren van jullie concept is er een budget van € 3000,-.

Wie zoeken het liefste mensen uit de omgeving Noord Veluwe. Daarnaast zoeken wie iemand die actief, enthousiast en tussen de 18 en 30 jaar is. Je hebt interesse in het leven op het platteland, bent creatief en kunt goed met allerlei verschillende mensen om gaan.



Wat bieden wij?

Tijdens het project zorgen wij voor actieve hulp en feedback vanuit onze organisatie, maak je kennis met de achterkant van een museum (wat gebeurt er achter de schermen), word je begeleid door professionals uit de museumwereld, ga je op pad naar leuke inspirerende locaties én werk je samen met ons gezellige en enthousiaste team. Je doet dus volop ervaring én handige contacten op!



Ben jij tussen de 18 en 30 of ken jij iemand die hier geschikt voor is? Laat hieronder je reactie achter.