Minder niertransplantaties als gevolg van corona

Het aantal niertranplantaties in het Radboudumc in Nijmegen is vorig jaar gedaald. Dat komt mede door de coronapandemie.

Het Radboudumc is het enige ziekenhuis in Gelderland waar transplantaties worden verzorgd, overigens alleen niertransplantaties. In 2019 waren dat er zo'n 150, vorig jaar nog maar rond de 100.

"Zeker tijdens de eerste coronagolf was er weinig aanbod van organen", vertelt woordvoerster Margie Alders woensdag. "Zo waren er weinig ongevallen, omdat er weinig verkeer op de weg was. In de tweede golf waren er meer trauma's, dus was er meer mogelijk. Wel werd goed gekeken of er een risico was dat de donor of de ontvangende partij op de intensive care (ic) zou belanden."

"Nu wordt er weer geopereerd waar het kan", aldus Alders. Maar daarbij wordt nog steeds bekeken hoe de ic kan worden ontlast.

De cijfers van het Radboudumc zijn in de lijn van de landelijke cijfers. De nier- en levertransplantaties door levende donoren namen vorig jaar met een kwart af ten opzichte van het jaar ervoor. Ook directeur Bernadette Haasen van de Nederlandse Transplantatie Stichting wijt dat aan de coronapandemie, zo meldde de NOS.