Avondklok en tóch naar buiten? In deze gevallen mag dat

Als de avondklok zaterdag of zondag ingaat, zal het (bijna) leeg zijn op straat. Foto: ANP

Als de Tweede Kamer instemt met het voorstel van het demissionaire kabinet, dan zou vanaf zaterdag of zondag een avondklok gelden. Tussen half negen 's avonds en half vijf 's morgens zou dan niemand zomaar naar buiten mogen. Maar er zijn uitzonderingen.

Het doel van de avondklok is om reisbewegingen en sociaal contact te beperken. Maar er wordt ook rekening gehouden met situaties waarin je wel naar buiten mag. Je moet in de meeste gevallen wel een officiële ondertekende verklaring meehebben waarin staat wat je buiten doet.

Vervalsen van de verklaring of liegen over je reden om buiten te zijn, is strafbaar. De politie kan een boete van 95 euro opleggen.

1. Hond uitlaten

Wie 's avonds nog een rondje moet lopen met een trouwe viervoeter, kan dat gewoon doen. Hiervoor is geen extra verklaring nodig. Wel moet de hond aangelijnd blijven en moet je alleen over straat.

2. Hulp

Natuurlijk mag je ook naar buiten als jij, een dier of een ander persoon dringend hulp nodig heeft. Ook mantelzorg valt daaronder. Neem wel een verklaring mee, want tenzij het noodhulp is kan je gevraagd worden die verklaring te tonen.

3. Noodzakelijk werk

Voor sommige beroepen is het ook nodig om tijdens de avondklok te reizen. Bijvoorbeeld voor verpleegkundigen of wegmedewerkers. Met een werkgeversverklaring mogen die gewoon naar hun werk reizen.

4. Uitvaart

Mocht je naar een begrafenis of crematie gaan, dan is het ook toegestaan om nog onderweg te zijn als de avondklok geldt. Wel zijn er minder mensen welkom bij de uitvaart: maximaal vijftig in plaats van honderd.

5. Maaltijdbezorgers

Goed nieuws voor liefhebbers van bezorgmaaltijden: ook dat mag doorgaan tijdens de avondklok. De supermarkt moet dicht zijn, maar horecazaken mogen nog wel bezorgen. Afhalen mag niet.

Verder mag je ook naar buiten als je op reis gaat naar het buitenland, terugkeert uit het buitenland of kunt aantonen dat je naar een zitting of rechtszaak moet. Voor alle regels rondom de avondklok, kun je terecht op de site van de rijksoverheid.

