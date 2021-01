Tonnen subsidie voor inrichten Bloemenbuurt Didam

De provincie kent ruim een half miljoen euro toe voor de inrichting van de openbare ruimte in de Bloemenbuurt in Didam. Het bedrag wordt ingezet voor onder meer de aanleg van een bloemenpark in de wijk.

“Het is fijn dat we bij de aanleg van de straten en het park in de Bloemenbuurt meer geld beschikbaar hebben om bestaande producten en materialen te hergebruiken”, laat wethouder Walter Gerritsen van Montferland weten in reactie op de toekenning. Het bedrag komt voort uit de subsidie ‘SteenGoed Benutten’ van Gelderland die beschikbaar is gesteld voor verouderde en verloederde woongebieden. Het bedrag kan volgens de provincie worden ingezet om de openbare ruimte ‘fijner en toekomstbestendiger’ te maken.



Montferland en woningcorporatie Plavei gaan komend jaar in gesprek met bewoners van de buurt om te spreken over de inrichting van het park. “Deze subsidie is zeer welkom en inderdaad een mooie ondersteuning van onze ambities in de Bloemenbuurt”, vindt Arjan ter Bogt, directeur van Plavei. De buurt staat de komende jaren een flinke renovatie te wachten. Zo hoopt de gemeente dit jaar de eerste stappen te zetten richting een 'aardgasvrije wijk'.