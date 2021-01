Uitspraak Raad van State over verlenging A15 zorgt voor dubbel gevoel

Al jaren wordt er over gesproken, de Raad van State deed zeven maanden over een uitspraak en nog is de kogel voor de verlenging van de A15 niet door de kerk.

Want het doortrekken van de snelweg van knooppunt Ressen naar Zevenaar krijgt voorlopig geen groen licht. Er is meer onderzoek nodig, vooral over de stikstofneerslag.

Nut en noodzaak

Maar de provincie Gelderland is niet ontevreden, die is eigenlijk wel blij met de uitspraak. "Het besluit is helemaal onder de loep genomen en vrijwel alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. We hoeven het nu niet meer over nut en noodzaak te hebben", legt gedeputeerde Christianne van der Wal uit.

De provinciebestuurder noemt dat een mooie stap. "En voor stikstof is meer onderbouwing nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Rijk dat heel grondig gaat doen", gaat ze verder.

Zie ook: Omstreden verlenging A15 vraagt om meer onderzoek

Dat gaat vooral over de stikstofneerslag buiten vijf kilometer van de weg. Die berekeningen worden nu afgekapt. Dat moet nader worden onderbouwd. Het ministerie laat weten dat ze de uitspraak goed willen bestuderen, maar dat er nu al onderzoek wordt gedaan tot waar die neerslag berekend moet worden.

Nog langer wachten

Ondernemers in de Liemers balen vooral dat dit extra onderzoek vermoedelijk weer vertraging op zal leveren voor de doortrekking. "We wachten al jaren op een betere doorstroming van het verkeer en ik ben bang dat het nu sowieso een half jaar langer gaat duren", laat voorzitter Henk Dekker van de Liemerse ondernemersvereniging Lindus weten. "Maar als er extra stikstofonderzoek nodig is, dan is dat nu eenmaal zo."

Voor vrijwel alle bezwaarmakers is de uitkomst van het tussenvonnis niet wat ze hadden beoogd: bijna alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. Zoals die van de Dorpsraad Loo, die zich onder meer zorgen maakt over de gevolgen die het stuk extra snelweg zou hebben voor de natuur.

Voor voorzitter Jan Rasing voelt het tussenvonnis dubbel: "Aan de ene kant voel ik frustratie omdat al onze bezwaren zo van tafel zijn geveegd. 'Het betoog faalt', staat er dan. Maar we zijn blij dat er nog een kans is wat betreft het stikstofonderzoek." Hij houdt zo toch de hoop dat er een alternatief komt voor de verlenging. "Maar ja, nog steeds is er geen duidelijkheid, dat is teleurstellend."

Kleine stapjes

Dat het jammer is dat er nog steeds geen duidelijkheid is, erkent ook gedeputeerde Van der Wal. "Ja, natuurlijk was ik ook liever morgen begonnen. Dit is wel weer een halfjaar. Het hele traject is stapje voor stapje, maar met al die kleine stapjes ben ik ervan overtuigd dat we de finish gaan bereiken."