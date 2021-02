Na 25 jaar deelt Esther haar grote geheim: ze koos voor abortus

Esther is een slimme meid van 19 jaar en heeft alles waarvan ze ooit droomde. Ze studeert klassieke talen op de universiteit in Nijmegen en geniet van de daarbij behorende studiereisjes.

Esther zit in haar tweede jaar als ze verkering krijgt met een studiegenoot. Het is haar eerste grote liefde. Ze zijn dolgelukkig, totdat Esther vijf maanden later merkt dat haar menstruatie uitblijft. Een zwangerschapstest geeft een positieve uitslag. Maar voor Esther en haar vriend is die uitslag allesbehalve positief.

Taboe

De paniek slaat toe, want Esther heeft als student geen ruimte voor een kind. Ze wil studeren en van het leven genieten. Haar vriend denkt er hetzelfde over, maar wat nu? Esther schaamt zich en voelt zich dom. Hoe heeft ze dit kunnen laten gebeuren?

Het jonge stel deelt een groot geheim. Niemand mag het weten, vrienden niet, ouders niet, niemand. Onervaren en wanhopig als ze zijn, gaan ze naar een telefooncel en bellen de enige persoon die ze in vertrouwen durven te nemen met de vraag wat te doen: een homeopathisch arts.

Bekijk een fragment uit de documentaire. De tekst gaat daaronder verder.

Vanwege zware hoofdpijnen is Esther onder behandeling bij de homeopathische arts. Die raadde haar af om de pil te slikken, want dat zou haar hoofdpijn verergeren.

Geen zin in condoom

Esther en haar vriend besluiten om die reden te kiezen voor periodieke onthouding. Ze hebben geen zin in gedoe met condooms. En bang voor geslachtsziekten zijn ze niet, ze waren allebei nog maagd.

Nadat de homeopathisch arts het verhaal heeft aangehoord, verwijst hij het wanhopige stel door naar de Mildred Kliniek in Arnhem. Deze abortuskliniek is de eerste die in Nederland haar deuren opent.

Op zaterdag 27 februari 1971, nu 50 jaar geleden, wordt in Arnhem de eerste abortus verricht door de foetus weg te zuigen uit de baarmoeder. Vanaf de eerste dag loopt het storm. In Nederland worden nog altijd jaarlijks zo'n 30.000 abortussen uitgevoerd.

Er lijkt niks aan de hand

Jaren gaan voorbij en Esther probeert de hele gebeurtenis te vergeten. Dat lukt haar redelijk, totdat ze vele jaren later de liefde van haar leven tegenkomt. Met hem, Eli, wil Esther dolgraag kinderen. De pijn van haar abortus komt in volle sterkte terug als blijkt dat Esther en Eli geen kinderen kunnen krijgen.

Om haar verdriet te verwerken en ook om andere vrouwen die abortus hebben ondergaan te helpen in hun verwerkingsproces, schrijft Esther nu een boek over dit onderwerp.

In de documentaire 'Onderbuikgevoel, 50 jaar abortuskliniek in Arnhem' kijkt Esther samen met oud-medewerkers van de Mildred Kliniek terug op de keuze die zij maakten, die hun leven voorgoed zouden veranderen. De documentaire is woensdag 23 februari te zien op TV Gelderland.