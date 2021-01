Vrijspraak in geruchtmakende afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel

Een 33-jarige man uit Hilversum is vrijgesproken van een geruchtmakende poging tot afpersing van fruithandel De Groot in Hedel. Wel is de man schuldig aan poging tot heling. Daarvoor geeft de Arnhemse rechtbank hem vier maanden celstraf.

De bedreigingen aan het adres van fruithandel De Groot doen in Hedel al langer veel stof opwaaien. Volgens de rechtbank staat vast dat de eigenaar van het bedrijf in mei 2019 via sms bedreigd werd met aanslagen als hij geen groot geldbedrag zou betalen. Het bedrijf schakelde eerder de politie in na de vondst van ladingen drugs tussen fruit.

Sindsdien waren er meerdere incidenten rond het bedrijf en medewerkers. In Kerkdriel werd een handgranaat gevonden bij een flat en in Hedel ging in november een woning in vlammen op door brandstichting, met twee gewonden tot gevolg.

WhatsApp-gesprekken

Volgens de rechtbank is duidelijk dat de man uit Hilversum naar Hedel reed om daar geld op te halen. De rechter acht echter niet bewezen dat de man wist dat het om geld door afpersing ging. Dat is in ieder geval niet af te leiden uit WhatsApp-gesprekken tussen de man en zijn opdrachtgever.

Volgens de rechtbank is wel bewezen dat de man wist dat het geld dat hij moest ophalen van een misdrijf afkomstig was. De rechtbank veroordeelt hem daarom wel voor een poging tot heling.

Vier verdachten

Voor de afpersing stonden in totaal vier personen terecht. Een 24-jarige vrouw uit Hilversum zat ook in de auto richting Hedel en een 31-jarige man uit Pijnacker zou een bitcoinadres hebben geregeld voor het overmaken van geld. De man en vrouw zijn beiden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

De zaak tegen de vierde verdachte, een 36-jarige man uit Bussum, wordt op een ander moment hervat.

