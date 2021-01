Eeuwenoude papklok wellicht ingezet als corona-avondklok

Terwijl we in Doesburg onder de 1800 kilo zware papklok staan, vertelt Rob dat Doesburg vroeger een ommuurde vestingstad was met poorten. "Die poorten gingen 's avonds dicht, zodat de mensen in de stad veilig waren. Deze klok uit 1639 werd 's avonds geluid. Dan wisten de mensen die buiten de muren aan het werk waren: hé de klok luidt, we moeten naar huis, want de poorten gaan dadelijk dicht."

Bordje pap

Maar waarom de naam papklok? Rob legt het uit: "De klok heet de papklok, omdat de mensen in die dagen 's avonds altijd een bordje pap aten bij het kaarslicht. En dan gingen ze vroeg naar bed. Nu luidt de papklok nog steeds, iets over negenen, ongeveer een minuut lang, uit traditie. Helaas is er geen enkele stadspoort meer."

"Of de papklok nog iets kan betekenen als er een avondklok wordt ingesteld? Ik kan mij voorstellen dat de gemeente het tijdstip van de papklok aanpast aan het ingaan van de avondklok. Zodat de mensen in de binnenstad weten: we moeten thuis zijn", gaat Rob verder.

In brand gestoken

De toren heeft heel veel meegemaakt in de loop van de eeuwen, vertelt hij: "Verwoest, in brand gestoken en opgeblazen. Maar de klok heeft altijd die functie van waarschuwing gehad. Mooi dat die klok dat nu nog steeds zou kunnen doen. De aanleiding is triest, vervelend en naar. Dus ik hoop wel dat de papklok niet lang daarvoor gebruikt hoeft te worden."

Luister naar een gesprek met Rob van Pernis over de papklok in Doesburg:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een andere Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.