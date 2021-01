'Vanaf zaterdag of zondag gaat de avondklok in'

Als er een meerderheid is in de Tweede Kamer, geldt vanaf zaterdag of zondag daadwerkelijk een avondklok in Nederland. Tussen 20.30 uur en 04.30 uur mag je dan niet de straat op, tenzij je onder de uitzonderingen valt.

"Iedereen is coronamoe", stelt demissionair premier Mark Rutte. "Ik ook, maar we moeten ons nog één keer schrap zetten. Het Outbreak Management Team (OMT) waarschuwt ons voor een derde golf. En die moeten we voorblijven en zo klein mogelijk houden om weer eerder perspectief te krijgen. Het voelt natuurlijk alsof het alleen maar zwaarder wordt, maar we moeten ook kijken naar hoe we eerder ruimte krijgen. We vragen dus nog één keer heel veel van mensen."

'Niemand wil de avondklok'

Het demissionair kabinet gaat dus een avondklok voorstellen aan de Tweede Kamer. Die komt er daadwerkelijk als er voldoende steun is. Als die steun er is, gaat de avondklok een paar dagen na het Kamerdebat in. Niemand mag dan nog de straat op, tenzij je onder de uitzonderingen valt. Mantelzorgers, verpleegkundigen, politieagenten en mensen die 's nachts aan de weg werken, vallen bijvoorbeeld onder die uitzondering.

Die mensen die een uitzondering hebben en buiten op straat zijn, moeten een ondertekende verklaring op zak hebben waarom je buiten bent. Een valse verklaring wordt strafbaar. Daarnaast moeten degenen die werken ook een werkgeversverklaring op zak hebben. Je mag nog wel in je eentje de hond uitlaten.

"Het OMT denkt, op basis van effecten in andere landen, dat het reproductiegetal tussen de acht en dertien procent omlaag kan met het invoeren van de avondklok", zo stelt demissionair minister Hugo de Jonge.

In de ochtend boodschappen doen

Supermarkten en andere winkels met levensmiddelen moeten nu mogelijk eerder sluiten. "Ik roep iedereen dan ook op om vaker 's ochtends boodschappen te doen. Dan is het vaak rustiger", zegt Mark Rutte.

Nog meer maatregelen

Daarnaast zijn er nog meer maatregelen afgekondigd:

Het bezoek dat je thuis mag ontvangen, wordt beperkt naar één persoon. Dat waren er twee. Ook mag je zelf nog maar bij één ander huishouden op bezoek per dag.

Bij een begrafenis of crematie mogen nu nog maar 50 personen aanwezig zijn. Dat waren er 100.

Iedereen die naar ons land reist, moet een negatieve PCR-test overleggen en voor vertrek naar ons land ook nog een negatieve sneltest hebben.

Iedereen die naar ons land reist, moet tien dagen in quarantaine. Die maatregel gaat niet meteen in, want daar moet de wet voor worden aangepast. Dat kost een paar weken.

Er komt een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika.

